LANSERTE NYTT LOVFORSLAG: Flertallsleder i Representantenes hus Nancy Pelosi sammen med Sentatets minoritetsleder Chuck Schumer (i midten), Lacy Clay (t.v.) og Jim Clyburn. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Demokratene med lovforslag for å reformere politiet i USA

Etter drapet på George Floyd kommer demokratene med et lovforslag for å få slutt på unødvendig maktbruk i politiet og gjøre det lettere å rettsforfølge betjenter som bryter retningslinjene.

– Verden bør aldri igjen trenge å være vitne til det vi så på gatene i Minneapolis: Det langsomme drapet på en person utført av en politibetjent i uniform, sa kongressmedlemmet Karen Bass idet lovforslaget ble lansert, skriver Washington Post.

Kravet om en reformering av det amerikanske politiet har fått ny styrke etter den brutale pågripelsen av George Floyd i Minneapolis mandag for to uker siden.

Demokratene sier deres lovforslag er et direkte resultat av drapet på Floyd, men understreker at de ikke ønsker å kutte finansieringen eller legge ned politiet, slik blant annet byrådet i Minneapolis har tatt til orde for.

Ifølge New York Times er lovforslaget likevel svært inngripende for politiets arbeid. Det vil frata politibetjenter beskyttelse fra rettsforfølgelse, og det vil forby bruk av dødelig vold med mindre det er absolutt siste mulige utvei.

I lovforslaget bes det også om at det opprettes en database over hendelser og klager på dårlig oppførsel, noe som vil gjøre det vanskeligere for politifolk som får sparken å få lignende roller andre steder, skriver Reuters.

MINTES GEORGE FLOYD: Leder for Representantenes hus Nancy Pelosi og flere andre demokrater i Kongressen knelte mandag i åtte minutter og 46 sekunder – like lenge som politimannen Derek Chauvin presset kneet sitt på George Floyds nakke. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Flertallsleder Nancy Pelosi i Representantenes hus sier at lovforslaget vil bli stemt gjennom raskt, og ber ifølge Washington Post Senatets majoritetsleder, republikaneren Mitch McConnel om å vurdere det når det kommer på hans bord.

Ifølge New York Times er det uklart om demokratene vil klare å tvinge gjennom disse endringene – flere fremstående republikanere har foreløpig ikke kommentert lovforslaget.

Mandag sier president Donald Trump at han mener USA har verdens beste politistyrke. Han erkjente likevel at det har skjedd ting som ikke skulle ha skjedd, men understreket at politiet på generell basis gjør en fantastisk jobb.

Han markerer sterk motstand mot færre midler til eller nedleggelse av politiet.

– Lov og orden, ikke færre midler eller avskaffing av politiet. De radikale venstre-demokratene har gått av hengslene! skriver han på Twitter:

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, som mandag møtte medlemmer av George Floyds familie i Houston i Texas, sier han støtter reformering av politiet.

Han støtter imidlertid ikke en nedbygging eller nedlegging, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Biden støtter kravet om reform, inkludert økt pengestøtte til offentlige skoler, sommerprogrammer og behandlinger for mental helse og rusavhengighet. Dette bør være separat fra politiet, slik at politibetjentene kan konsentrere seg om det, sier Bidens talsperson Andrew Bates.

Flere byer har allerede iverksatt tiltak, skriver ABC.

Borgermester Bill de Blasio i New York City har kunngjort at byen vil se på flytting av midler fra politiet til andre sektorer, mens New Jersey vil forby bruk av kvelertak, nakkegrep og lignende taktikker.

Publisert: 09.06.20 kl. 05:17

