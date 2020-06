NYTT SYKEHUS: Her ble det bygd et helt nytt sykehus i Wuhan ettersom de ikke hadde nok kapasitet fra før. Dette bilder er fra 27. januar 2020. Foto: CHINA DAILY / X01745

Harvard-forskere: Satellittbilder viser at coronaviruset kan ha brutt ut tidligere enn antatt

Forskere ved Harvard Medical School mener bilder av parkeringsplasser ved sykehus kan tyde på tidligere coronavirus-utbrudd enn antatt.

En kraftig økning i antall biler på parkeringsplasser ved sykehusene i Wuhan i fjor kan tyde på at coronaviruset kan ha vært til stede og spredt ut tidligere enn antatt. Det kommer frem i en ny studie fra Harvard Medical School som ABC News har fått tilgang til.

Måten de har sett på dette er gjennom satellittbilder hvor de har sammenlignet antall biler på parkeringsplasser i flere sykehus i den kinesiske byen Wuhan. Byen som regnes som stedet hvor coronaviruset brøt ut.

– Vi har observert en dramatisk økning av sykehustrafikk utenfor fem store sykehus i Wuhan fra og med sensommeren 2019, står det i studien som er ledet av John Brownstein ved Harvard.

Coronaviruset ble tidligere antatt og ha brutt ut i månedsskifte november/desember i 2019. Myndighetene i Wuhan meldte først om virustilfellene 31. desember.

Flere søkte virussymptomer

Forskningen Harvard-forskerne har gjennomført er ikke utelukkende gjort med satellittbilder over sykehusene. Det viser seg også at det ble søkt oftere på typiske symptomer for virussykdommer på internett. «Diaré» og «hoste» var to søkeord som blant annet fra den perioden.

– Det vi har prøvd er jo å se hvor travle sykehusene har vært, forteller Brownstein og følger opp:

– Måten vi har gjort det er å se aktiviteten på sykehusene. Desto flere fulle parkeringsplasser på sykehusene, jo travlere er de, og det kan tyde på at noe skjer i samfunnet. Dette så vi ved flere sykehus.

Han forteller videre at de ikke kan slå fast noe ved undersøkelsene, og at dette er bare en liten del av et større bilde. Det påpekes i rapporten at det fortsatt er mye mer som må gjøres.

NYTT SYKEHUS: Det ble satt i gang arbeid flere steder i Wuhan for å reise nye sykehus. Foto: REUTERS

350 bilder på to år

I studien har det blitt tatt 350 satellittbilder fra to år tilbake i tid. Blant de 350 bildene de fikk tilgang til var 108 av dem gode nok til å brukes.

– Bildene må ha vært tatt klokken tolv på dagen for da er det direkte sollys. Man vil ikke ha skygger som kan gi et uklart bilde over antall biler.

Forskningen Harvard delte med ABC News sammenligner to bilder med ett års mellomrom. 10. oktober 2018 viste satellittbildet 171 biler utenfor Tianyou sykehus i Wuhan. Ett år senere var antallet 285.

Studien viser at andre sykehus har opptil 90 prosent økning i antall biler på parkeringsplasser.

Slike studier har vært gjort tidligere, og har ifølge studien her en sammenheng med tidligere tilfeller av virusutbrudd.

– For mange år siden publiserte vi en artikkel hvor vi viste at sykehus i Latin-Amerika opplevde en veldig stor pågang i influensasesongen. Man kunne forutse influensasesongen ved å se på parkeringsplassene. Det var ideen bak studien, sier Brownstein.

Publisert: 09.06.20 kl. 08:51 Oppdatert: 09.06.20 kl. 09:59

