TRUMP TRUET VARSLER: «Dere vet hva vi pleide å gjøre i gamle dager da vi var skarp med spioner og forræderi, sant», skal president Donald Trump ha sagt om varsleren under en tilsteldning i FN. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Kilder til amerikansk avis: Varsleren er en CIA-ansatt

Personen som varslet om Donald Trumps Ukraina-samtale skal ha vært tilknyttet det Hvite Hus, men jobber i CIA, sier kilder til New York Times. Trump skal ha kommet med kraftige trusler mot varsleren.

Nå nettopp







Det er igangsatt riksrettsetterforskning av president Donald Trump som følge av et varsel sendt til etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Ifølge tre uavhengige kilder med kjennskap til varslerens identitet, er personen bak varselet en CIA-tjenestemann som har vært tilknyttet det Hvite Hus, men som nå er tilbake til sin opprinnelige arbeidsplass i CIA, skriver New York Times.

Avisen sier varsleren er en mann, men vet ellers lite om han.

les også Jusekspert: Tre ting i Trump-varselet vekker oppsikt

Ifølge avisen viser varselet at mannen bak er en analytiker med god innsikt i USAs europapolitikk, en særskilt kunnskap om ukrainsk politikk og at personen har noe kjennskap til jus.

New York Times skriver videre at varslerens ekspertise kan gjør det enklere for senatet å feste lit til innholdet i varselet.

I varselet slår personen alarm om at Trump misbrukte sin presidentrolle ved å forsøke å få et annet land til å blande seg inn i det amerikanske valget i 2020, da Trump i en telefonsamtale med Ukrainas øverste leder om å etterforske Joe Bidens sønn.

Les varselet i sin helhet her:























Advart mot å publisere opplysninger

New York Times har fått sterke innvendinger fra varslerens advokater mot å publisere identifiserende opplysninger om mannen. Advokatene nekter å bekrefte at han har jobbet for CIA. Advokatene mener det er «bekymringsfullt» og «hensynsløst».

– Dette kan utsette personen for fare. Varsleren har rett til anonymitet, sier Andrew Bakaj, en av varslernes advokater.

les også Etterretningssjef om varslersak: – Unik og uten presedens

CIA nekter også å kommentere New York Times opplysninger.

Dean Banquet, New York Times redaktør, forsvarer publiseringen.

– Varslerens rolle, både hans kredibilitet og hans plass i statsapparatet, er essensielt for å forstå en av de viktigste spørsmålene landet vårt står overfor, om den amerikanske presidenten misbrukte makt og om det Hvite Hus forsøkte å dekke over det.

Trump med tøffe trusler

Det er vanlig at agenter, offiserer og analytikere fra militære, etterretning eller politietaten jobber i det Hvite Hus for å hjelpe til med sikker kommunikasjon, som for eksempel når presidenten ringer andre verdens ledere, skriver avisen.

Den CIA-ansatte varsleren skal ikke ha hatt en slik type jobb, ifølge avisens kilder, men ha hørt om Trumps oppførsel fra over en håndfull amerikanske tjenestemenn.

Trump forsøkte på Twitter å angripe troverdigheten til varselet, ved å poengtere at varsleren ikke selv hadde hørt telefonsamtalen mellom han og Ukrainas statsleder, Volodymyr Zelenskyj.

Trump sier det hele er «fake news» og en «heksejakt».

les også Varsler: Det hvite hus forsøkte å legge lokk på Ukraina-samtale

Presidenten skal også ha kommet med trusler mot varsleren under en tilstelning som torsdag ble holdt til ære for USAs FN-delegasjon i New York.

– Jeg vil vite hvem personen som ga varsleren denne informasjonen er, fordi det er nærmest en spion, sa Trump ifølge avisas kilder.

Han sa videre at varsleren aldri hørte den mye omtalte telefonsamtalen med Ukrainas president.

– Dere vet hva vi pleide å gjøre i gamle dager da vi var skarp med spioner og forræderi, sant? Vi pleide å håndtere det litt annerledes enn vi gjør nå, skal Trump ha sagt.

– Bidens sønn gjorde ikke noe galt

Samtalen mellom Trump og Zelensky ble i går offentliggjort, og her kommer det tydelig frem at Trump ba Zelensky om å etterforske Joe Bidens sønn, Hunter.

les også Vil ha Trump-gransking: Kaller det mafia-oppførsel

Den tidligere statsadvokaten i Ukraina, Yuri Lutsenko, sier ifølge Washington Post at han ikke tror Hunter Biden skal ha brutt noen lover i Ukraina.

– Sett ut fra ukrainsk lov, har han ikke brutt noe som helst, sier Lutsenko til avisen.

Publisert: 26.09.19 kl. 21:24







Mer om