1900 egyptere arrestert på seks dager - varsler nye protester

Som følge av de svært sjeldne protestene mot Egypts president forrige fredag, har det autoritære regimet slått svært hardt ned på sine meningsmotstandere.

Torsdag melder den Kairo-baserte organisasjonen «Egyptian Center for Economic and Social Rights» ifølge The Guardian, at antallet arresterte den siste uken nå har hele nådd 1900 mennesker.

Flere av de pågrepne er fremtredende kritikere av president Abdel-Fattah al-Sisi. Blant dem er menneskerettsadvokater, professorer og opposisjonelle.

Også seks utlendinger er denne uken arrestert på Tahrir-plassen sentralt i Kairo, siktet for «spionasje».

Under FNs generalforsamling denne uken ga Donald Trump sin fulle støtte til Sisi, som den amerikanske presidenten nylig kalte «hans favoritt-diktator».

Sisi forbød demonstrasjoner da han tok makten i et kupp i 2013, og hans maktapparat har siden slått brutalt ned på meningsmotstandere.

Forrige helgs demonstrasjoner ble raskt brutt opp av politiet, men i de påfølgende dagene ble det meldt om stadig flere pågripelser, samtidig som egyptere har hatt problemer med å bruke en rekke sosiale medier og kommunikasjonstjenester. Det meldes også om at sikkerhetsstyrker gjennomsøker en rekke mennesker i Kairo-sentrum, blant annet ved å gå igjennom deres mobiler og aktivitet på sosiale medier.

Blant de mest kjente aktivistene som nå er satt bak lås og slå, er Hazem Hosny, Hassan Nafaa og Khaled Dawood, opplyser de egyptiske advokatene Nour Farahat og Khaled el-Masry.

Dawood er opposisjonell og tidligere leder av det liberale al-Dustour-partiet. Hosny og Nafaa er begge professorer i statsvitenskap ved Kairo-universitetet.

Mandag ble en menneskerettighetsadvokat som representerer de pågrepne demonstrantene arrestert.

Avhopper ber «en million» ta til gatene

Demonstrasjonene forrige helg kom etter at en tidligere kontraktør ansatt av militæret, Mohammed Ali, reiste fra Egypt til Spania i et selvpåført eksil. Fra Spania har Ali publisert en rekke videoklipp der han angivelig avslører massiv korrupsjon i det egyptiske militæret, som er under Sisis kontroll.

Klippene har gått viralt i Egypt, og Ali har oppfordret folk til å ta til gatene for å felle Sisi.

Etter forrige helg har Ali oppfordret «en million» mennesker til å ta til gatene i protest denne fredagen, men etter regimets omfattende arrestasjoner er det svært usikkert hvor mange som faktisk vil følge Alis råd.

Sisis regime har ifølge Human Rights Watch fengslet minst 60.000 islamister, sekulære aktivister, menneskerettsforkjempere og andre regimekritikere. Hundrevis er dømt til døden siden 2013.

