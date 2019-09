SØSKEN: Storebroren, som snart fyller fem år, vil måtte skilles fra søsteren på tre år, dersom han hentes alene til Norge for å få helsehjelp. Moren vil ikke gi fra seg noen av barna. Foto: Privat

Mener IS-mor må hentes hjem sammen med syk sønn

UD risikerer at den syke, norske 4-åringen dør i en leir i Syria, fordi regjeringen nekter å la hans IS-mor følge ham til Norge for å få helsehjelp.

Det advarer Venstre-politiker Abid Q. Raja om at kan bli utfallet, dersom ikke UD snur i saken, og handler raskt for å hente ut gutten, hans lillesøster og mor.

– Dersom Norge ikke henter hjem de norske Syria-barna, så risikerer man en medmenneskelig og humanitær katastrofe. Den syke gutten står i fare for å dø, sier Venstre-politiker Abid Q. Raja.

– Håndteringen av denne saken bryter med den norske foreldrefølelsen. Vi lar uskyldige barn være i stikken. Mødrene kan straffeforfølges i Norge dersom de har gjort noe ulovlig, fortsetter han.

MÅ LØSES: Stortingspolitiker og Venstre-politiker Abid Q. Raja mener regjeringen må løse saken, og få den syke gutten og moren hans hjem. Foto: Trond Solberg

Flertall for å hente barna

Et flertall av partiene på Stortinget ønsker å hente hjem alle de norske Syria-barna. Men i regjering sier Frp og Høyre nei, selv om toneangivende politikere i samarbeidspartiene Venstre og KrF jobber for at alle barna skal hentes hjem. Statsminister Erna Solberg slo i vår fast at norske barn som vokste opp i terrorstaten IS kan hentes hjem, men ikke deres mødre.

Onsdag skrev VG om Utenriksdepartementet (UD) som presset på for at en norsk IS-kvinne i Syria skulle la sin syke gutt (4) få en operasjon.

«Vi mener det er veldig viktig at du tar imot helsehjelp fra WHO/ICRC selv om det må skje uten at du får være med», skrev UD til IS-kvinnen.

I SYRIA: Den norske kvinnen (28) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Mener moren må få bli med

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at absolutt alle den norske barna må hentes hjem. Når det gjelder saken til den syke 4-åringen, så mener jeg at også moren og lillesøsteren må hentes hjem, ettersom det ikke er mulig å hente sønnen uten mor. Jeg ber regjeringen, som Venstre er med i, om at det jobbes for å løse denne saken, sier Raja.

Raja sier han ikke kjenner til hva som har skjedd i den konkrete saken, hvor UD har vist til en diagnose stilt av Røde Kors, men Røde Kors avviser at en slik diagnose er blitt stilt.

– Jeg kan ikke gå inn i detaljene i hva som har skjedd i denne konkrete saken, men det er åpenbart at det har oppstått noe. Om det er snakk om misforståelser eller mistillit mellom mor og UD vet ikke jeg, men det er dessverre barna som rammes. Jeg anmoder UD om å se forbi de eventuelle misforståelsene av hensyn til barna.

Også KrF, som samarbeider med Venstre i regjering, sier de ikke kjenner tilstrekkelig til bakgrunnen for hvorfor UD og moren har havnet i en uenighet rundt diagnosen til den syke gutten.

– Ellers ligger det fast at KrF går for og arbeider for at alle barn med mødre som er norske statsborgere skal hentes hjem, sier stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan i KrF.

TYNN: Den norske 4-åringen er syk og veier bare tolv kilo. Foto: Privat

Eksstatsråder tok ordet

Tidligere utenriksminister for KrF, Knut Vollebæk, har tidligere tatt til orde for et opprop av tidligere statsråder som sammen med Redd Barna krever at IS-kvinnenes barn skal hentes hjem.

Blant dem som mener at man i noen tilfeller også bør ta mødrene med, dersom de ikke vil gi fra seg barna, er Venstre-nestoren og tidligere justis- og samferdselsminister Odd Einar Dørum.

– Dette er barn som har det dårlig, og en uenighet om hvilke diagnoser et barn har eller hvor sykt det er, kan ikke være grunn til å la være å handle. Hvis vi venter, så ofrer vi barna.

– Har du tatt dette opp med Venstre-leder Trine Skei Grande?

– Hun vet godt hvor jeg står i denne saken. Jeg oppfatter at det Abid sier er noe som hele Venstre kan stille seg bak, men saken er ett av dilemmaene ved å sitte i en flerpartiregjering.

– Dessverre er det ikke sterkt nok press fra Stortinget eller i folket til at disse barna hentes hjem, som gjør det desto viktigere at barna hentes hjem, sier Dørum.

VENSTRE-NESTOR: Odd Einar Dørum sier at Venstre-leder Trine Skei Grande vet godt at han tar til orde for å hente hjem alle Syria-barna. Foto: Janne Møller-Hansen

En annen politisk veteran som har tatt til orde for å hente Syria-barna hjem, er tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF).

– Barna lever under forferdelig forhold. Vi har et ansvar for dem, og kan ikke fortsette å straffe dem for det foreldrene har gjort. Mødrene må få følge med hjem til Norge, så kan de stilles for retten har, sier Bondevik.

– Å la kvinner og barn sitte fast i denne leiren vil dessuten øke fare for ytterligere radikalisering. Leiren er et arnested for ekstremisme, fortsetter han.

Ap: – Utenriksministeren må rydde opp

Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, sier saken inneholder sensitive og krevende spørsmål.

– Det er åpenbart noe galt når Røde Kors overhodet ikke kjenner seg igjen i helseinformasjon som Utenriksdepartementet har formidlet med henvisning til nettopp Røde Kors. Her må utenriksministeren på banen og rydde opp, sier Huitfeldt.

MÅ RYDDE OPP: Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, mener utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) må på banen i denne saken. Foto: Trond Solberg

Oslo-ordfører: – Bør stille ultimatum

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) mener det er opprørende dersom det er riktig at UD har vist til en diagnose stilt av Røde Kors – som Røde Kors selv nekter for å ha stilt.

Hun viser til at barn, med eller uten diagnose, sammen med deres IS-mødre burde vært hentet hjem for lenge siden, og etterlyser et ultimatum fra statsminister Erna Solberg (H).

– Om Solberg kan stille ultimatum om bompengekrisen, skulle det bare mangle at barn i krise skal utløse et ultimatum! De må ta innover seg at det er snakk om liv og død for disse barna, avslutter Borgen.

Hun påpeker samtidig at mødrene selvfølgelig må straffeforfølges for ugjerningene de eventuelt har vært med på.

UD: – Har videreformidlet hjelp

Statssekretær Audun Halvorsen i UD sier til VG i et skriftlig svar at:

– I denne saken har utenrikstjenesten arbeidet for å tilrettelegge for medisinsk oppfølging for barnet, etter anmodning fra mor. Utenrikstjenesten har videreformidlet flere tilbud om helsehjelp, og oppfordret til å følge rådene fra medisinsk personell.

Halvorsen sier videre at utenrikstjenestens bistand i denne saken gis kun som et tilbud, på bakgrunn av mors anmodning og i den utstrekning hun samtykker.

