VRAKET: Natt til fredag ble vraket av båten «Inception» heist opp utenfor Santa Cruz. Foto: Brian van der Brug / Los Angeles Times

Rapport om dødsbrannen: Hele mannskapet lå og sov

Vraket av båten «Inception» ble natt til fredag hentet opp fra havbunnen etter brannen der 34 personer mistet livet. Samtidig slår en foreløpig rapport fast at ingen holdt vakt slik reglene krever.

Nå nettopp







Det 23 meter lange vraket av båten «Inception», der 34 personer mistet livet i en brann lørdag 2. september, ble natt til fredag heist opp fra havet.

Båten sto i full fyr i flere timer før den delvis sank omtrent 18 meter utenfor øya Santa Cruz i den amerikanske delstaten California, og nødsamtalen fra båten avslører dramaet som må ha utspilt seg om bord.

Nå skal vraket undersøkes grundig – politiet vet fortsatt ikke hva brannen skyldes.

les også Ektepar reddet mannskap under dødsbrannen i California: – Det var fryktelig

Nå slår en foreløpig rapport fra The National Transportation Safety Board (NTSB) i USA – deres havarikommisjon for transport – fast at hele mannskapet på seks personer lå og sov da brannen brøt ut.

Dramatisk nødsamtale under dødsbrannen: «Jeg får ikke puste»

Sov bak styrhuset

Den amerikanske kystvakten har tidligere sagt at disse båtenes sikkerhetsklarering krever at det alltid står en person på vakt – selv om natten, skriver Reuters.

Fem medlemmer av mannskapet på totalt seks personer overlevde brannen – de lå ifølge rapporten og sov i køyer bak styrhuset. De 33 passasjerene, i tillegg til det siste medlemmet av mannskapet, lå under dekk og sov. Alle mistet livet.

Reddet av ektepar

Mannskapet som overlevde har tidligere forklart at det var for sent å redde passasjerene da de merket flammene. De klarte å komme seg til en båt som lå i nærheten, hvor de ble reddet av et ektepar som lå og sov.

– Da vi så ut, var den andre båten fullstendig oppslukt av flammer, sier Rob Hansen, som har fortalt at han og kona våknet av en dunking på siden av fiskebåten «The Great Escape» midt på natten norsk tid. Da de fikk åpnet kabindøren, ble de møtt av fem redde menn i undertøyet, skriver New York Times.

Publisert: 13.09.19 kl. 05:00