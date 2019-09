FUNNET ETTER 22 ÅR: William Moldt forsvant etter en kveld på byen i 1997. Foto: Namus

Var savnet i 22 år – funnet på Google Earth

William Moldt (40) forsvant i november i 1997 etter en kveld på byen. 22 år senere ble bilen hans oppdaget i et vann i Palm Beach i USA.

En tidligere beboer i Grand Isles i Wellington i Florida utforsket sitt gamle nabolag på Google Earth da oppdagelsen ble gjort. I en dam bak huset der han tidligere hadde bodd kom det til syne noe i vannet som så ut som en bil, skriver The Guardian.

Han tok kontakt med nåværende eier av huset, Barry Fay, som benyttet en drone til å bekrefte at det lå en hvit bil på bunnen av dammen. Han tok da kontakt med politiet, som fikk hevet bilen – en Sedan som bar preg av å ha ligget i vannet lenge.

Inne i bilen fant de levningene etter 40-åringen, opplyser sheriffkontoret i Palm Beach i Florida, ifølge The Guardian.

– Jeg hadde aldri trodd det skulle være et 22 år gammel lik, sier Fay til avisen The Palm Beach Post.

FUNNET I BILEN: Levningene etter 40-åringen ble funnet inne i bilen. Bilen skal ha vært synlig på Google Earth siden 2007. Foto: Namus

Nabolaget skal ha vært under utbygging på den tiden Moldt forsvant, men dammen skal allerede ha vært anlagt.

Ifølge USAs nasjonale register for savnede og uidentifiserte personer var Moldt på vei hjem fra en nattklubb da han forsvant novemberkvelden i 1997.

Moldt skal ha vært en rolig mann, og skal ikke ha snakket med noen på nattklubben. Han skal heller ikke ha vært en mann som drakk ofte, men skal ha drukket flere drinker på klubben denne kvelden, skriver Sky News.

ROLIG MANN: William Moldt (40) skal ha drukket flere drinker kvelden han forsvant, men skal ikke ha virket full. Foto: Namus

Ifølge The Guardian skal han imidlertid ikke ha virket full da han i 21.30-tiden ringte kjæresten for å si at han startet på hjemveien.

Ifølge Sky News tror sheriffen i Palm Beach at Moldt har mistet kontroll på bilen og kjørt ut i dammen. Det ble ikke funnet noe som tydet på dette da forsvinningen ble etterforsket for 22 år siden, men en endring i vannivået skal ha gjort bilen synlig på Google Earth.

