TATT: Ekteparet Blane (56) og Susan Barksdale (59) er pågrepet sør for Payson i Arizona. Foto: Tucson Police Department

Drapsmistenkt ektepar tatt etter to uker på rømmen

Susan Barksdale (59) latet som hun ble syk. Da bakdøren på bilen ble åpnet, slo ekteparet til – og bandt fast vaktene med skolisser.

I over to uker har store politistyrker jaktet ekteparet, som er mistenkt for å ha drept en 72 år gammel mann i Tuscon i Arizona.

Han er fortsatt savnet etter at det brøt ut en eksplosjonsartet brann i huset hans i midten av april.

Blane (56) og Susan Barksdale (59) ble pågrepet i New York måneden etter, men da de skulle overføres til et fengsel i Arizona i slutten av august klarte ekteparet å rømme.

ETTERLYSNING: Slik ble fangene etterlyst. Foto: Arizona Department of Transportation

Under fangetransporten latet 59-åringen som om hun ble akutt syk.

– Det var overbevisende nok til at de følte de måtte stoppe, har politiets David Gonzales tidligere sagt til AP.

Da de to ubevæpnede vaktene åpnet bakdøren slo ekteparet til:

De overmannet vaktene, og bandt dem fast med skolisser. Vaktene ble deretter satt bak i bilen sammen med en tredje innsatt, som politiet ikke mener var involvert i rømningen.

– Jeg tror ikke de to vaktene var fysisk og mentalt forberedt på dette, har Gonzales uttalt.

Deretter kjørte ekteparet fangebilen til en bekjent, hvor de plukket opp en annen bil. I omtrent 65 kilometer kjørte de i hver sin bil, før de tømte vaktenes lommebøker – og forlot fangetransporten.

Det tok vaktene over to timer å komme seg løs, så da alarmen gikk var politiet allerede langt bak.

Like etter gikk politiet ut med en etterlysning, hvor de beskrev ekteparet som bevæpnet og farlig – og advarte folk mot å tilnærme seg dem. Senere gikk de også ut med nye bilder:

I den storstilte jakten på ekteparet lovet politiet en dusør på 180.000 kroner for informasjon, men paret gikk under jorden.

Politiet mener at de har fått hjelp til å holde seg skjult, og er klare på at de også jakter de som har hjulpet dem.

To uker etter at de rømte, bekrefter politiet at de har blitt pågrepet sør for Payson i Arizona. Detaljene er så langt ukjente, men politiet har varslet en pressekonferanse torsdag ettermiddag norsk tid.

Publisert: 13.09.19 kl. 01:59







