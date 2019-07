JUBEL FOR BERNIE: Mary Steinberg (fremme til høyre) syntes Bernie Sanders gjorde en strålende debattinnsats natt til onsdag norsk tid. Foto: Thomas Nilsson, VG

– Vi må dra dette landet mot venstre

DETROIT, MICHIGAN (VG) Flere politiske kommentatorer i USA sier de tror Bernie Sanders og Elizabeth Warren risikerer å tape primærvalget for en mer moderat kandidat fordi de kjemper om de samme velgerne langt til venstre. Sanders-fansen i Detroit er uenige.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Nei, jeg er ikke redd for at de skal stjele stemmer fra hverandre, så jeg har ikke noe hastverk med å få Elizabeth Warren ut av denne nominasjonskampen, sier mattelærer Mary Steinberg (45) fra Ypsilanti, en halvtime vest for Detroit.

Hun var en av mange som hadde møtt opp på «Michigan for Bernie» sin debattvake på sportspuben Bookie's Bar & Grill, bare noen få steinkast fra Fox Theatre i Detroit sentrum, hvor debatten pågikk.

Det var selvsagt liten tvil om hvem som var den store favoritten blant dem som hadde fullt opp pubens to etasjer, samt uteservering i sommervarmen.

les også Sanders om Trump: – Han er en patologisk løgner, jeg forteller sannheten

Helt stille i lokalet ble det først da Bernie Sanders for første gang fikk ordet. Frem til da, og stort sett gjennom hele debatten bortsett fra når senatoren fra Vermont hadde ordet, var det en jevn summing.

Frykter ikke moderate kandidater

Det var selvsagt også Sanders som fikk de fleste, høyeste og lengste applausene og jubelropene, men reaksjonene fra Sanders-fansen som hadde tatt turen viste også tydelig at han og senator-kollega Elizabeth Warren ligger svært nært hverandre politisk. Også hun fikk applaus, om ikke like høyt og lenge, hver gang hun snakket.

– Jeg liker Warren, men jeg mener Sanders er en enda bedre kandidat med en enda bedre politikk på ting som helsehjelp til alle og høyere minstelønn, sier psykolog Imani Byrd (27), sittende under et Sanders-banner med teksten «Join the Revolution».

VIL HA FORANDRING: Imani Byrd tror Bernie Sanders er den som har størst sjanse av de mest venstrelente demokratene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun fortsetter:

– Han er den forandringen dette landet trenger, og jeg tror han har det som skal til for å gjennomføre den.

– Men er du redd en moderat kandidat som Joe Biden kan stikke fra de to mer venstrelente kandidatene dersom begge henger med i primærvalget over lang tid?

– Nei, for jeg er ikke enig i at velgerbasene deres er så like som mange skal ha det til. Warren har mer støtte blant establisementet. Sanders har flere blant de progressive.

Mener de ikke kan slå Trump

De andre demokratene fikk enten bare sped applaus noen få ganger, eller buing mot seg. Det siste gjaldt særlig det tidligere kongressmedlemmet John Delaney, som fra start gikk til angrep på de to mest venstrelente kandidatene. Blant annet ved å påstå at det kreves en langt mer moderat kandidat for å kunne vinne mot Donald Trump i viktige vippestater som Michigan, Ohio, Pennsylvania og Florida.

VENNER: Bernie Sanders og Elizabeth Warren omtaler hverandre som gode venner. Her like etter at debatten var over. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

– Demokratene har forsøkt seg på den moderate linjen lenge. Se hvor det har ført oss. Det nytter ikke. Vi må dra dette landet lengre til venstre. Og det finnes nok velgere der ute. Man trenger bare en kandidat med den rette entusiasme til å nå dem. Den har Sanders, sier Byrd.

– Jeg tror det er mulig å vinne de statene for de mest progressive kandidatene dersom de klarer å vise at de forstår behovene til innbyggerne der. Dessuten trenger vi i dette landet de store ideene disse kandidatene representerer. Punktum! sier Steinberg.

Positivt overrasket over «ukjent» kandidat

Hun forklarer at den viktigste grunnen til at hun støtter Sanders er at han ikke tar imot donasjoner fra store selskaper.

– Han kommer ikke til å gi etter for lobbykreftene slik de fleste i Washington gjør, mener mattelæreren, som også forteller at hun ble positivt overrasket over den ganske så ukjente kandidaten, forfatteren og aktivisten, Marianne Williamson.

les også I strupen på Trump før nattens debatt

– Men hun har ingen politisk erfaring, så hun har uansett ingen sjanse til å vinne. Og dessuten er hun kvinne. Jeg tror dessverre ikke USA er moden for å stemme frem en kvinnelig president ennå. Det selv om til og med jeg kunne gjort en bedre jobb enn Trump, som er en j**** idiot, avslutter Steinberg.

P.S. Natt til torsdag skal ti nye demokrater i debatt-ilden i Detroit. Da møtes blant annet mannen som foreløpig leder stort på meningsmålingene, tidligere visepresident Joe Biden, og California-senator Kamala Harris.

BERNIE OG FAN: En av pubens gjester ved siden av en pappfigur av senatoren fra Vermont. Foto: Thomas Nilsson / VG

Publisert: 31.07.19 kl. 05:12 Oppdatert: 31.07.19 kl. 05:23