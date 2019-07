17 skadet etter at biler traff folkemengde under ulovlig gatebilløp

To biler krasjet inn i publikum under en kappkjøring på et biltreff i England torsdag kveld.

Torsdag traff to biler en folkemengde under et ulovlig billøp i Stevenage i Hertfordshire, opplyser politiet til Sky News.

Ifølge The Guardian er 17 personer skadet, flere av dem alvorlig.

Hundrevis av mennesker skal ifølge The Telegraph ha møtt opp for å se på biler under et treff med en lokal bilklubb.

De skadde sto på siden av veien for å se bilene kjøre forbi. En video fra ulykken viser at en bil forsøker å svinge inn på en vei, da en annen bil kommer i full fart og kolliderer med bilen.

Høy hastighet

Vitner på stedet forteller til Mirror Online at bilene kjørte i rundt 80 kilometer i timen da de traff tilskuerne.

En talsperson for nødetatene sier til The Guardian at han ikke er kjent med at noen har omkommet eller blitt arrestert på nåværende tidspunkt, men at etterforskningen er pågående.

Ambulansetjenesten sier til avisen at de har fraktet tolv personer til tre forskjellige sykehus. En luftambulanse var også på stedet.

Hevder det ikke var billøp

En gruppe, kalt Cruise Herts, sier ifølge The Guardian at de avholdte et bilarrangement torsdag for å samle inn penger til en veldedig sak.

Et av klubbmedlemmene, Rix Sidu, sier til MailOnline at det er snakk om et biltreff, og at det ikke er deres feil at enkelte velger å kjøre om kapp når de avholder treff.

– Vi parkerer, og går rundt og beundrer hverandres biler. Vi har til og med hatt familier på besøk på noen av treffene våre. Dette har vi holdt på med i ti år, sier Sidu.

– Men vi kan ikke kontrollere alle, og vi promoterer ikke dette. Vi er ikke «boy racers», vi er bilentusiaster.

På Facebook skriver Sidu at de har besluttet å ikke avholde flere Cruise Herts-møter, og at de har tryglet alle om å slutte å kappkjøre og å stå nær veien på grunn av torsdagens hendelse.

Publisert: 19.07.19 kl. 10:13