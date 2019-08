Trump etter massakrer: Vil ha henrettelser av massedrapsmenn

Donald Trump fordømmer hvit nasjonalisme og hatkriminalitet, og ønsker et oppgjør med voldskulturen i USA.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

USAs president Donald Trump talte til nasjonen på en pressekonferanse mandag ettermiddag om helgens masseskytinger i Texas og Ohio der totalt 30 mennesker ble drept og over 50 skadd på under 24 timer.

– Vi vil stå ved deres side, vi vil aldri glemme. Disse barbariske slaktingene er et angrep mot våre lokalsamfunn, vårt land og menneskeheten, sa presidenten.

Han omtalte gjerningsmennene som henholdsvis «galning» og «monster», og sier at nasjonen må fordømme fordommer, rasisme og hvit nasjonalisme.

– Vi må stoppe glorifiseringen av vold i samfunnet vårt, sier Trump og henviste til voldelige dataspill som han ønsker å begrense tilgangen til.

Videre sa han at internett har radikalisert «forstyrrede sinn» og pekte på at sosiale medier må fange opp masseskyttere før de handler.

– Vi må forsikre at de som er en risiko for samfunnet, ikke har tilgang til våpen. Og hvis de har det, må våpnene bli tatt fra dem, sier presidenten og legger senere til i talen:

– Jeg har også bedt justisdepartementet om å utvikle regelverk slik at hatmotiverte drap kvalifiserer til dødsstraff.

TRUMP: USAs president snakker om de to masseskytingene som skjedde i El Paso og Ohio i helgen. Under disse hendelsene ble totalt 30 mennesker drept og over 50 personer skadd på under 24 timer. Foto: SAUL LOEB / AFP

Helgens masseskytinger

Det var lørdag 3. august at en 21-åring skjøt rundt seg på et kjøpesenter i El Paso i Texas. 21 personer ble drept og 26 såret etter massakren. Patrick Wood Crusius ble pågrepet av politiet kort tid senere. Han er eneste mistenkt i saken.

Mandag ettermiddag norsk tid ble nok et offer erklært død på sykehuset etter masseskytingen i El Paso, og det totale dødstallet etter skytingen oppjusteres fra 20 til 21, melder flere nyhetsbyråer på Twitter, inkludert AP og AFP.

Under en pressekonferanse søndag ettermiddag, norsk tid, sa statsadvokaten i Texas at staten vil ha dødsstraff for gjerningspersonen.

Dagen etter hendelsen i El Paso, søndag 4. august, begynte en mann å skyte rundt seg i et populært utestrøk i Dayton, Ohio. På under et minutt drepte gjerningsmannen ni personer før han selv ble skutt og drept av politiet.

Politiet har bekreftet identiteten på den mistenkte gjerningspersonen i Ohio – Connor Betts (24). Søsteren Meghan Betts (27) var blant de ni ofrene.

Under en ny pressekonferanse mandag ettermiddag norsk tid opplyser politisjefen i Dayton at totalt 37 mennesker er behandlet på sykehus i området etter masseskytingen. 11 ofre ligger fortsatt innlagt på sykehus.

Politiet sier også at skytteren var rustet med opp mot 250 skudd.

Publisert: 05.08.19 kl. 16:21 Oppdatert: 05.08.19 kl. 19:25

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post