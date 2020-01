VIRUS: En T-banepassasjer får undersøkt temperaturen sin i Beijing søndag. Foto: Mark Schiefelbein / AP

UD opprettholder reiseråd for Kina

Til tross for at Utenriksdepartementet fraråder å reise til den virusrammede Hubei-provinsen, sier Forbrukerrådet at reisende til Kina ikke nødvendigvis har rett til å få avbestilt eller booket om turen.

Norske UD fraråder reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige, skriver de på sine hjemmesider.

Årsaken er det nye coronaviruset (2019-nCoV), som hadde sitt utspring i byen Wuhan i provinsen. Reiserådet for Kina ble oppdatert lørdag og er fortsatt gyldig mandag. Eldre mennesker og personer med dårlig helse er mest utsatt for viruset.

Minst 80 mennesker har dødd av coronaviruset og over 2700 personer er smittet i Kina, opplyser sentrale kinesiske helsemyndigheter mandag. I tillegg er det registrert noen smittetilfeller i Taiwan, Hongkong og Macau, samt i Japan, Thailand, Sør-Korea, Singapore, Vietnam, Nepal, USA, Frankrike og Australia.

UD har ikke endret reiserådene sine for disse landene etter virusutbruddet.

Leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet sier til VG at dersom reisende ønsker å avbestille eller ombooke reisen sin er det de vanlige avbestillingsforsikringene og vilkårene som gjelder.

– UD har ikke gått ut og frarådet mot å reise dit, og dette vil som hovedregel heller ikke gi mulighet for å avbestille eller booke om. Derfor har man ikke rett i seg selv på å få reisen avbestilt og pengene tilbake, forklarer hun.

Tilbyr gratis ombooking

Hun råder derfor reisende om å sjekke avtalevilkårene med de man har bestilt reise av, enten om det er direkte fra et flyselskap eller et pakkereiseselskap.

– Men vil man booke om eller kansellere ville jeg ha spurt flyselskapet eller reiseselskapet. Det vil nok være en del velvilje der, for det er jo ingen som ønsker at noen skal bli syke. For eksempel SAS tilbyr nå gratis ombooking for reisende til Kina.

SAS flyr ikke til provinsen, men informasjonssjef Knut Morten Johansen sa til NTB søndag at flyselskapet tilbyr reisene til og fra Kina å booke om kostnadsfritt, dersom man har en reise før 23. februar. Enn så lange tilbyr ikke SAS gratis avbestillinger, men Johansen sier de følger situasjonen nøye.

– Hvis UD på et tidspunkt går ut og fraråder mot å reise dit, da vil iallfall de som har bestilt tradisjonelle pakkereiser være beskyttet og ha krav på å få pengene tilbake, forteller Høst.

Tui har ikke reiser til Kina, men kommunikasjonssjef Nora Aspengren forteller at reisebyrået fikk en del henvendelser forrige uke fra reisende som skal til Thailand, hvor det også er registrert smittetilfeller, men at de ikke har sett en økning i kanselleringer eller endringer i bookingmønsteret på grunn av virusutbruddet.

Ving tilbyr reiser til Kina og Hongkong, men heller ikke de har hatt noen avbestillinger.

Fakta om viruset Viruset kalles 2019-nCoV og er et luftveisvirus som noen ganger kan føre til alvorlig sykdom hos mennesker.

Viruset kan smitte mellom mennesker. Symptomene på smitte er feber, tørr hoste, i noen tilfeller vansker med å trekke pusten, og tegn på lungebetennelse. Viruset fører til luftveisinfeksjoner.

Eldre mennesker og personer med dårlig helse er mest utsatt for viruset.

Det nye viruset er 79 prosent genetisk likt med SARS-viruset (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som på begynnelsen av 2000-tallet forårsaket en epidemi med over 8.000 smittetilfeller i 37 land og som krevde 774 liv.

Det finnes ingen vaksine eller forebyggende medisin mot det nye coronaviruset.

De fleste av pasientene hadde tilknytning til Huanan sjømatmarked hvor det også selges dyr. Markedet ble stengt 1. januar for miljøsanering og desinfeksjon.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise.

WHO anbefaler ingen reiserestriksjoner til området. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer risikoen for reisende til Wuhan som lav. Kilde: FHI og NTB

Publisert: 27.01.20 kl. 20:46

