STYRKER KONTROLL: På flyplassen i den indonesiske millionbyen Tangerang blir passasjerer sjekket ved ankomst.

Dødstallet stiger – dette vet vi om det mystiske viruset

Det nye virusbruddet i Kina har så langt tatt 17 menneskeliv. Tallet er nesten en dobling av det som til nå har vært bekreftet.

Siden slutten av desember har et nytt virus spredd seg fra millionbyen Wuhan i Kina. Mest sannsynlig har viruset kommer fra et fiskemarked, hvor det også ble solgt levende dyr.

Tirsdag ettermiddag skriver det statlige kinesiske nyhetsbyrået China News Service at 17 personer har mistet livet etter å ha blitt smittet av viruset. Til sammen er det nå bekreftet 444 tilfeller av viruset i Hubei-provinsen sentralt i Kina.

Smittede pasienter har hittil hovedsaklig vært i Asia, men tirsdag kom første bekreftede tilfelle i USA.

Enn så lenge er det ingen tegn til at det har spredd seg til Europa, men dette kan endres. Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har enda ikke kommet med råd eller anbefalinger for beredskapen.

Men dette kan endres etter WHOs hastemøte onsdag kveld.

Dette vet vi så langt

Trine Hessevik Paulsen er lege ved Folkehelseinstituttet, og har snakket med VG for å besvare på noen spørsmål angående det mystiske viruset.

Hva slags virus er dette?

– Dette er viruset tilhører coronavirus-familien, men det er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til, sier Paulsen.

MERS: Det nye viruset ligner på tidligere varianter i coronavirus-familien. Mikroskopbilde fra mai 2013. Foto: HO / BRITISH HEALTH PROTECTION AGENCY

Hva er symptomene?

– Viruset gir infeksjon i luftveiene. Milde symptomer er rapportert å være feber, sår hals og hoste. Pustevansker og lungebetennelse er rapportert i mer alvorlige tilfeller.

Hvordan blir man smittet?

– Akkurat hvordan en blir smittet er ikke helt klart enda, men vi går utifra at det smitter ved dråpesmitte. Det er mistanke om at viruset har sirkulert i en dyreart, som nå har hoppet over til mennesker. Alt tyder nå på at viruset smitter mellom mennesker, men hvor smittsomt det er, vet vi ikke enda.

Hvordan kan vi beskytte oss?

– Det er ingen mistenkte eller bekreftede tilfeller i Norge enda, men dersom man har vært ute og reist i regionen og kommer hjem igjen med tegn til lungebetennelse, bør man kontakte helsetjenesten, gjerne på telefon. Da er det svært viktig at man opplyser om at man har reist.

Er det dødelig?

Paulsen mener det er for tidlig å si noe om hvor dødelig viruset er, men onsdag ettermiddag er det rapportert om 17 dødsfall i Kina.

Ifølge Ørjan Olsvik, professor ved Universitetet i Tromsø, er smitteraten og dødeligheten relativt lav.

– I forhold til MERS og SARS, hvor dødeligheten var henholdsvis 35 prosent og 15 prosent dødelighet, er dette nye viruset foreløpig kun på rundt 2 prosent, sa han til VG på tirsdag.

Hva skal til for at dette blir en epidemi?

– Dette kan bli kalt en epidemi allerede, men det er for tidlig å si om den blir verdensomspennende. I forhold til tidligere coronavirus-epidemier, så forsvant SARS relativt raskt og har ikke kommet tilbake igjen. MERS derimot, sirkulerer blant kameler og dromedarer smitter mennesker i Midtøsten jevnlig, sier Trine Paulsen.

Er Norge klar for å behandle et utbrudd som dette?

– Norge har et solid lovverk å lene seg på, med gode beredskapsplaner på flere nivåer utover i tjenestene. Vi har god struktur for å kunne håndtere smitte her til lands.

Er noen mer utsatt enn andre?

– Dette er det foreløpig begrenset informasjon om. Det er rapportert om alvorlig underliggende sykdom hos noen av de døde. Vi forventer at det kommer mer informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom etter hvert, avslutter Paulsen.

Publisert: 22.01.20 kl. 16:09 Oppdatert: 22.01.20 kl. 16:21

