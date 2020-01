Riksrettssaken: Stemmer nei til å stevne vitner og dokumenter

WASHINGTON D.C./OSLO (VG) Republikanerne føyde seg litt og ga begge parter mer tid til å føre saken sin, men har siden stemt nei til alt. Overfor VG fnyser Demokratenes leder Chuck Schumer av argumentene fra Det hvite hus.

Demokratene raste over det første forslaget til Senatets flertallsleder Mitch McConnell. Forslaget la til rette for tolv timer lange økter og krevde avstemninger om bevis.

McConnell kom dem i møte i Senatet i kveld ved å endre forslaget til fremdrift på et vesentlig punkt: Han går nå inn for at partenes åpningsinnlegg går over tre dager i stedet for to.

– Det er et første steg, sier demokratenes mindretallsleder i Senatet Chuck Schumer til VG.

Fortsatt innebærer forslaget at hver side får 24 timer til å legge frem sin sak. Det var Det hvite hus som ønsket en stram tidsplan på to 12-timers sesjoner i Senatet, ifølge CNN.

Nei, nei, og atter nei

Klokken 07.50 norsk tid holder man fremdeles på med å diskutere reglene. Dette har nå foregått siden klokken 19 norsk tid i går.

Senatets minoritetsleder Chuck Schumer har så langt lagt frem elleve tillegsforslag til reglene foreslått av McConnell. Alle er nedstemt, og alle er med ett unntak nedstemt med 53 mot 47 stemmer. Altså slik fordelingen mellom republikanerne og demokratene er i Sentatet. I kun et tilfelle stemte Republikaneren Susan Collins med Demokratene. Det var et forsalg som handlet om å gi mer tid til skriftlige begjæringer og tilsvar gjennom rettssaken.

Dette er noen av forslagene som er nedstemt:

Stevning av enkelte dokumenter og opptak fra Det hvite hus.

Stevning av dokumenter fra Utenriksdepartementet.

Stevning av dokumenter fra etaten som håndterer budsjettsaker.

Stevning av fungerende stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney som vitne.

Stevning av tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton som vitne.

Forstår ikke

– Vi er alle her for å utføre vår plikt. Vi sitter der så lang tid det tar. Jobben min er å høre på bevisene. Dette handler om å få frem sannheten, sier Minnesota-senator Amy Klobuchar, som også er en av Demokratenes presidentkandidater.

Hun sier at hun ikke forstår hvordan man kan ha en rettssak uten dokumenter og vitner.

– Vi i alle fall burde høre fra Mick Mulvaney og John Bolten. Man kan ikke ha alle disse rykende pistolene der ute, og ikke komme komme til bunns i dette. Om presidenten tror at denne informasjonen skal frifinne ham, hva er han redd for?

Høytidelig stemning

Etter de formelle innledningene i forrige uke begynte riksrettssaken mot Donald Trump for alvor i dag.

VG var til stede i salen under de første innleggene. De 100 senatorene skal fungere som en jury og skal ta stilling til hvorvidt Trump er skyldig i maktmisbruk og motarbeidelse av Kongressen. De fulgte med i stillhet. Mange tok notater.

Lindsay Graham, en av Trumps fremste støttespillere, rettet seg opp i stolen da Trumps forsvarsteam tok ordet. Demokratenes Chuck Schumer lyttet med et overbærende smil.

– Svake og avledende argumenter

I pausen fnyste han av argumentene fra Det hvite hus.

– Jeg synes de er svake. De skiller seg ikke fra det vi har hørt hele tiden. Argumentene er avledende. De har ingenting å gjøre med det vi foreslår om vitner og dokumenter. Ingenting er tilbakevist, sier senatoren til VG.

Den store striden i forkant av riksrettssaken har vært om Demokratene vil få lov til å kalle inn vitner.

Schumer la i kveld frem flere forslag om å stevne dokumenter fra blant annet Det hvite hus og Utenriksdepartementet. Samtidig som han tok på seg æren for at Republikanerne endret noen av reglene, gjorde han det klart at han ikke er fornøyd:

– Presset vi har lagt på dem, fikk dem til å endre mening. Det er fremdeles mye annet som er urettferdig, knyttet til vitner og dokumenter.

Men McConnells fokus er antakelig republikanske senatorer som ikke er garantert gjenvalg. Senatorene Rob Portman og Susan Collins, begge såkalte moderate republikanere, hadde et møte med den republikanske lederen like før riksrettssaken startet, ifølge New York Times. Endringene McConnell gjorde i forslaget svar ført inn for hånd.

Dette er de viktigste aktørene i riksrettssaken:

Slik er prosessen

Debatten tirsdag handlet om hvordan riksrettssaken skal føres.

Republikanerne foreslo i kveldens sesjon at hver side får 24 timer taletid, fordelt over tre dager. Så skal senatorene få 16 timer til å stille partene skriftlige spørsmål.

McConnell foreslo også at beviser fra riksrettsgranskingen i Representantenes hus sin kan legges frem for Senatet, såfremt ingen avstemning går mot det.

Tross demokratenes protester vil det omstridte forslaget til kjøreregler og tidsramme antageligvis bli vedtatt av det republikanske flertallet på 53 av 100 senatorer.

President Trump: – Bare bløff

Presidentens sjefadvokat Pat Cipollone argumenterte sterkt for Trumps uskyld i kveld:

– Så snart dere har hørt de innledende presentasjonene, vil den eneste konklusjonen være at presidenten har gjort absolutt ingenting galt, sa lederen for forsvarerteamet.

Presidenten selv er på toppmøtet for statsledere og næringslivstopper, Verdens økonomiske forum i Sveits. Da han ble spurt hvordan det er å være i Davos og ikke Washington DC, svarte Trump:

– Det er bare bløff, en heksejakt som har pågått i årevis. Og ærlig talt, det er skammelig.

Anklagene kan legges frem i morgen

Hvis republikanerne står samlet og McConnells forslag om regler og fremdrift går gjennom, kan aktoratet fra demokratene trolig legge frem sine argumenter onsdag.

Kjernen i tiltalen er at Trump prøvde å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Demokratene mener dette i realiteten var et forsøk på å få Ukraina til å påvirke presidentvalget i USA senere i år, der Biden håper å bli Trumps motkandidat.

Neste uke kommer trolig avstemningen det knytter seg mest spenning til – om nye vitner blir innkalt.

Demokratene ønsker Bolton og Mulvaney

Demokratene ønsker særlig å høre hva Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton og fungerende stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney har å si om saken foran Senatet.

For at det skal føres vitner, må demokratene få fire republikanere over på sin side.

SENATOR: Mitt Romney, en av republikanerne som kan bli avgjørende for om det blir kalt inn vitner, på vei inn til Senatet i 12.30-tiden lokal tid. Foto: Thomas Nilsson

En av dem er Mitt Romney fra Utah. På vei inn til Senatet sa han at han er åpen for vitner, men at han ikke ønsker å stemme for dette på første dag.

– Hva er dine forventninger i dag?

– Jeg har ikke vært med på dette før, så jeg vet ikke hva jeg skal forvente, sa Romney til VG.

Fakta om riksrett * Den amerikanske riksretten er en domstol-lignende prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet, eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Donald Trump er den tredje presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett av Representantenes hus. (NTB)

Sanders: - Trist, men historisk dag

Demokraten Bernie Sanders sier at han mener det er en trist, men historisk dag for USA.

Situasjonen er spesiell også for ham: Sanders er blant favorittene til å bli Demokratenes presidentkandidat. Få uker før det første nominasjonsmøtet tvinges han til å sitte i Kongressen.

– Jeg skal være her i Washington, mens våre frivillige skal gjøre sitt beste for å vinne valget i flere stater, sånn at vi kan overvinne det som etter mitt syn er den farligste presidenten i amerikansk historie, sier Sanders til VG og den øvrige pressen.

FAVORITT: Bernie Sanders på vei inn til Senatet før riksrettssaken startet igjen tirsdag. Foto: Thomas Nilsson

Skal presidenten bli dømt i riksrett, kreves to tredjedels flertall – altså at 67 senatorer stemmer for at Donald J. Trump avsettes og må forlate Det hvite hus.

Et slikt utfall regnes som svært usannsynlig.

Publisert: 21.01.20 kl. 18:57 Oppdatert: 22.01.20 kl. 07:48

