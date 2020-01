RASER: Demokratenes mindretallsleder i Senatet Chuck Schumer ga på en pressekonferanse i Washington DC i dag uttrykk for at republikanernes forslag til regler for riksrettshøringen er manipulert for å oppnå et bestemt utfall. Foto: Steve Helber / AP

Riksrettssaken: Demokratene kjemper for endringer

Demokratene gjør sitt ytterste for å påvirke spillereglene, når Senatet trer sammen for riksrettssaken mot Donald Trump: – Men vi kommer ikke til å forhale saken, sier mindretallsleder Chuck Schumer.

Demokratene raser over forslaget til Senatets flertallsleder Mitch McConnell om maratonsesjoner til over midnatt og en rask riksrettsprosess uten vitner eller flere dokumenter.

Riksrettssaken gjenopptas klokken 19 norsk tid i Senatet i den amerikanske kongressen, hvor tiltalen mot president Donald Trump ble lest opp i forrige uke.

Fakta om riksrett * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet, eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et simpelt flertall kan Representantenes hus beslutte å tiltale en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset. * Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For tiden er det Republikanerne som har flertall i Senatet. * Donald Trump er den tredje presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett av Representantenes hus. (NTB)

Senatorene skal da ta stilling til hvilke regler og retningslinjer som skal følges, samt hvordan framdriftsplanen skal være.

Lederen for det demokratiske mindretallet i Senatet, Chuck Schumer, vil foreslå endringer i reglene i dag, men vil ikke si hvor mange, skriver CNN.

– Vi kommer ikke til å ha hundre forslag, bare for å utsette ting, sier han.

Senatets flertallsleder Mitch McConnell går i utgangspunktet for en rask rettssak, ifølge CNN: 24 timer taletid over to dager til hver side, ingen vitner eller flere dokumenter.

Når presidentens advokater har svart på anklagene, foreslår han at senatorene får 16 timer til å stille partene skriftlige spørsmål.

Han styrer riksrettssaken mot Trump: «Sikker på at han får magesår»

Forslag om maratonsesjoner har utløst sterke protester fra aktor i saken, demokraten Adam Schiff, som anklager republikanerne for urent spill og forsøk på manipulasjon.

Topp-demokraten Nancy Pelosi mener at Mitch McConnell bygger et skalkeskjul for presidenten som med hensikt er utformet for å skjule sannheten.

Senatets mindretallsleder Chuck Schumer kaller skissen til fremdriftsplan en nasjonal skam.

– Hvis presidenten er så selvsikker, hvorfor ikke presentere saken i dagslys, spør han.

Dette er de viktigste aktørene i riksrettssaken:

Det var Representantenes hus – der demokratene har flertall – som vedtok å åpne riksrett mot president Trump. I Senatet – der saken skal føres, styrer Republikanerne.

Tross Demokratenes protester, vil det omstridte forslaget til kjøreregler og tidsramme dermed antakeligvis bli vedtatt av det republikanske flertallet i Senatet.

Aktoratet – åtte demokratiske kongressrepresentanter som skal føre saken – oppfordrer imidlertid enhver senator som ønsker en rettferdig rettssak, til å stemme mot McConnells forslag.

McConnell sier han har nok stemmer i ryggen, men utviklingen i Senatet i dag vil vise om han står frem sitt forslag til fremdriftsplan og saksbehandling.

Fordi det er 100 senatorer, trenger McConnell 51 stemmer for å få simpelt flertall. Republikanerne har 53 senatorer, Demokratene 45 pluss to uavhengige som stemmer med dem.

Se tidslinjen over riksrettsprosessen:

Presidenten selv er på toppmøtet for statsledere og næringslivstopper, Verdens økonomiske forum i Sveits. Da han ble spurt hvordan det er å være i Davos og ikke Washington DC, svarte Trump:

– Det er bare bløff, en heksejakt som har pågått i årevis. Og ærlig talt, det er skammelig ...

BORTE: President Donald J. Trump er på det økonomiske toppmøtet i Davos i Sveits mens riksrettshøringene åpner i senatet. Foto: AP

Anklagene kan legges frem i morgen

Hvis Republikanerne står samlet og McConnells forslag om en rask riksrettssak går gjennom, kan aktoratet – åtte kongressrepresentanter fra Demokratene – trolig legge frem sine argumenter onsdag.

Kjernen i tiltalen er at Trump prøvde å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Demokratene mener dette i realiteten var et forsøk på å få Ukraina til å påvirke presidentvalget i USA senere i år, der Biden håper å bli Trumps motkandidat.

Hør podkasten: Dette er anklagene mot Trump

Neste uke kommer avstemningen det knytter seg mest spenning til – om nye vitner blir innkalt.

President Trump er også tiltalt for å ha lagt hindringer i veien for kongressens etterforskning av Ukraina-affæren, ved å nekte føderale tjenestemenn å vitne og holde tilbake dokumenter.

Demokratene ønsker Bolton og Mulvaney

Demokratene ønsker særlig å høre hva Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton og stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney har å si om saken foran Senatet.

For at det skal føres vitner, må Demokratene få fire republikanere over på sin side. Susan Collins, Mitt Romney og Lisa Murkowski antas mest sannsynlig å kunne stemme for vitneførsel. Senator Lamar Alexander er nevnt som en mer usikker stemme i favør av å føre vitner.

Romney gir overfor CNN uttrykk for at han mener at McConnells forslag til plan for riksrettssaken bare i beskjeden grad avviker fra hvordan Bill Clintons riksrettssak ble håndtert.

Alle hundre senatorer vil være til stede under riksrettshøringene hver dag utom søndag. Til slutt skal de stemme over de to tiltalepunktene, om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

Skal presidenten bli dømt i riksrett, kreves to tredjedels flertall – altså at 67 senatorer stemmer for at Donald J. Trump avsettes og må forlate Det hvite hus.

Et slikt utfall regnes som svært usannsynlig.

Publisert: 21.01.20 kl. 18:57

