I SKYGGEN AV GRUSOMHETEN: Med silhuetten av vakttårnene i Auschwitz-Birkenau i bakgrunnen, gikk statsledere og andre representanter fra over 50 land frem mot minnestedet inne i leiren. Foto: Wojtek RADWANSKI/AFP Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

Holocaust-overlevende: «Du skal ikke være likegyldig»

Kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg var blant gjestene foran jernbaneporten i utryddelsesleiren Auschwitz i Polen mandag.

Dag Bæverfjord

Dit ble hundretusener jøder, romfolk, sigøynere og andre fraktet i kuvogner under andre verdenskrig – for å dø.

Få av dem kom derfra levende.

En som fremdeles kan vitne om nazistenes fryktelige ugjerninger der er den 93 år gamle polske historikeren og journalisten Marian Turski.

– Mest sannsynlig vil jeg ikke få oppleve en ny slik markering. Så tilgi meg om det er noen følelser i det jeg vil si. Jeg vil snakke til min datter, til mine barnebarn og deres jevnaldrende – aller mest vil jeg snakke til de aller yngste.







Kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg (H) representerte Norge under minnemarkeringen som samlet deltagere fra 50 land og en rekke organisasjoner.

En påminnelse

Slik uttrykte han seg, tilbake i dødsleiren, 75 år etter at den ble frigjort av russiske soldater.

Som en påminnelse til kommende generasjoner snakket den Holocaust-overlevende om det han kalte det ellevte bud»: «Du skal ikke være likegyldig».

– Ikke vær likegyldig overfor historiske løgner eller når minoriteters rettigheter uthules. Demokratiets adelsmerke er at minoritetenes rettigheter består når flertallet styrer, sa han.





















Dødsfabrikk

Seremonien ble holdt i et enormt telt foran jernbaneporten der hundretusener ble fraktet i kuvogner inn i det som var en dødsfabrikk, en utryddelsesleir. På taket var det projisert et piggtrådgjerde, det samme gjerdet som står rett på utsiden, som bidro til at det ikke var noen vei ut for dem som kom inn gjennom porten.

Ulike anslag regner med at mellom 1,2 og 1,6 millioner mennesker døde i Auschwitz-komplekset. Av de 405 000 som ble registrert, overlevde cirka 65 000. Av 16 000 internerte sovjetiske krigsfanger overlevde bare 96. I tillegg mistet 146 000 polakker og om lag 20 000 sigøynere livet i leiren

Publisert: 27.01.20 kl. 22:59

