Trump-forsvarer etter bok-lekkasje: – Vi forholder oss ikke til spekulasjoner

Donald Trumps juridiske team antyder at de ikke vil snakke om lekkasjen fra boken til tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton mandag.

Like etter klokken 19 norsk tid fortsatte riksrettssaken mot president Donald Trump i Senatet. Senatsleder Mitch McConnell startet rettsmøtet med å gratulere høyesterettsjustitiarius John Roberts med fødselsdagen.

– Jeg er sikker på at dette er akkurat hvordan du planla å feire dagen, spøkte McConnell.

– Tusen takk for de gode ønskene, og takk til dere alle senatorer for å ikke stemme over dette, svarte Roberts i en spøkefull tone.

Deretter fortsatte Trumps forsvarere med åpningsinnlegget som de startet med lørdag. Det hvite hus' juridiske rådgiver Pat Cipollone mener de vil være i mål før den tildelte tiden på 24 timer, fordelt over tre dager, er oppbrukt.

– Vi forholder oss til skriftlig bevis, vi forholder oss til offentlig tilgjengelig informasjon. Vi forholder oss ikke til spekulasjoner, påstander som ikke er basert på bevisverdi overhodet, sier Jay Sekulow fra Trumps forsvarerteam.

Sekulow sier teamet, inkludert Kenneth Starr, som ledet etterforskningen som førte til tiltalen mot president Bill Clinton, vil starte med å legge frem en oversikt over «historiske og konstitusjonelle problemer ved riksrettssaker».

Han beskylder videre demokratene for å ha forsøkt å svekke presidentens evne til å regjere over de siste tre årene.

Kenneth Starr sier i sitt innlegg at «slik som krig, er riksrett et helvete. Eller, i det minste, riksrett mot en president er et helvete».

Han gikk videre til å minne om riksrettssaken mot president Clinton, for 21 år siden, og sammenlignet riksrettssak mot en president som en «innbyrdes krig».

– De av oss som opplevde riksrettssaken mot Clinton, inkludert medlemmer av denne institusjonen, forstår godt at en riksrettssak mot en president er ensbetydende med borgerkrig, men heldigvis beskyttet av vårt første grunnlovstillegg, en krig med ord og en krig med idéer. Men den er fylt med bitterhet og den splitter landet som ingenting annet. De av oss som opplevde Clinton-rettssaken forstår det på en dyp og personlig måte, sier Starr.

FAKTA: RIKSRETTSSAKEN Riksrettssaken mot president Donald Trump fortsetter i Senatet mandag kl. 19 norsk tid.

Trumps forsvarere fortsetter med åpningsinnlegget som de startet med lørdag. Det hvite hus' juridiske rådgiver Pat Cipollone mener de vil være i mål før den tildelte tiden på 24 timer, fordelt over tre dager, er oppbrukt.

Jusprofessor Alan Dershowitz fra Harvard-universitetet, tidligere spesialetterforsker Ken Starr og tidligere leder for påtalemyndigheten i Florida, Pam Bondi, skal uttale seg innen spesifikke temaer.

Deretter har senatorene 16 timer på seg til å sende inn skriftlige spørsmål til begge parter. Spørsmålene blir så lest opp av høyesterettsjustitiarius John Roberts.

Etter svarrunden skal Senatet stemme over om nye vitner og bevismateriale skal presenteres. Minst fire republikanere må stemme med opposisjonen for at dette skal bli vedtatt.

Hvis forslaget får flertall, vil demokratene kreve at Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton og stabssjef Mick Mulvaney kalles inn som vitner.

Hvis forslaget blir nedstemt, kommer Senatet trolig innen uken er omme til å stemme over de to tiltalepunktene om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid. Før dette skal senatorene tilbringe fire timer bak lukkede dører til drøftelser.

Det kreves to tredels flertall for å få Trump erklært skyldig og avsatt, noe som regnes som svært usannsynlig.

Republikanerne håper at riksrettssaken vil være overstått før Trump skal holde sin tale om rikets tilstand 4. februar. Kilder. AP, NTB

Bok-lekkasje

Demokratene krever at John Bolton får vitne i riksrettssaken. I en ny bok ser Bolton ut til å undergrave et av forsvarernes nøkkelargumenter i riksrettssaken.

President Donald Trump fortalte Bolton at militærhjelp til Ukraina kun ville komme i bytte mot etterforskning av Joe Biden, ifølge et utkast av Boltons kommende bok, som The New York Times har fått tilgang til.

Samtalen skal ha funnet sted da Bolton var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Boltons påstand står i skarp kontrast til hva Trumps forsvarere har forklart under riksrettssaken.

De har hevdet at tilbakeholdingen av bistand til Ukraina ikke har noe å gjøre med Trumps forespørsler om etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter, som jobbet for et ukrainsk energiselskap mens faren var i embetet.

KREVER VITNE: Adam Schiff sier han er glad for at enkelte republikanere sier de vil høre vitnemålet til den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton. Foto: MANDEL NGAN / AFP

– Meningsfull rettssak

Anklagerne, som består av syv demokrater fra Representantenes hus under ledelse av Adam Schiff, har ønsket å føre vitner i riksrettssaken, men det har Senatet, der Republikanerne har flertall, bastant avvist.

Schiff sier han er glad for at enkelte republikanere sier de vil høre vitnemålet til den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton.

– Nyhetene de siste 24 timer om at John Bolton ikke bare er beredt til å vitne, men basert på bok-manuskriptet hans, at vitnemålet ville inkludere en direkte samtale med presidenten hvor han gjør det klart at han gjorde militær assistanse avhengig av en politisk etterforskning eller materiale han ønsket fra Ukraina, gjør det klart hvorfor du ikke kan ha en meningsfull rettssak uten vitner og du kan særlig ikke ha en uten John Bolton, sier Schiff før riksrettssaken fortsetter mandag, ifølge CNN.

– Ønsker vitner

Det trengs i alt fire republikanere sammen med alle demokratenes senatorer for å sørge for at det blir ført vitner.

Republikaneren Mitt Romney er den som klarest har signalisert at han kan komme til å stemme for at det skal føres vitner.

– Det er økende sannsynlighet for at det vil bli ført vitner, sier Romney til NBC News mandag.

Også den republikanske senatoren Susan Collins åpner for å føre vitner.

– Jeg har alltid sagt at jeg med sannsynlighet vil stemme for at det skal føres vitner, akkurat som jeg gjorde under Clinton-rettssaken i 1999, skriver hun på Twitter.

Lisa Murkowski er den tredje republikanske senatoren som er blitt nevnt. Hun har samarbeidet med Collins for å sikre at det blir holdt en avstemning om hvorvidt vitner skal høres i riksrettssaken. Så langt har hun ikke sagt hvordan hun vil stemme.

Det fjerde navnet, senator Lamar Alexander, har heller ikke sagt hvordan han vil stemme. I nylige intervjuer har han sagt at han «kanskje» vil stemme for vitneavhør, men han har også sagt at han «kanskje ikke» vil gjøre det, skrev Politico før helgen.

Avstemningen er ventet å finne sted i løpet av uken etter at de og aktoratet er ferdig med sine sluttinnlegg.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham sier at han ønsker å se manuskriptet til John Bolton.

– Det vi må gjøre er å vurdere manuskriptet og se om det er grunn til å legge det til, sier han, ifølge CNN.

Boltons bok «The Room Where It Happened; A White House Memoir» blir utgitt 17. mars, lenge etter at riksrettssaken er avsluttet.

