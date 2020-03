SORG: Anna og Anders Holch Povlsen i bisettelsen til barna 4. mai 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

Tvillinglykke etter tragedien

Anne og Anders Holch Povlsen mistet tre barn i terrorangrepet på Sri Lanka. Nå har de fått tvillingjenter.

Anders Holch Povlsen er sjef for klesgiganten Bestseller, som blant annet står bak Vero Moda og Jack & Jones, og er kjent som Danmarks rikeste mann. Da familien var på påskeferie i Sri Lanka i fjor, ble landet rammet av åtte eksplosjoner i et terrorangrep.

Over 250 mennesker ble drept og nesten 500 såret da tre luksushoteller og tre kirker ble angrepet av selvmordsbombere den 21. april. Blant de drepte var rundt 50 barn og 40 utlendinger. IS er antatt å stå bak.

Den danske familien befant seg på hotellet Shangri-La i hovedstaden Colombo der en selvmordsbomber angrep, og tre av de fire barna ble drept.

Det profilerte paret rykket etter begravelsen inn en annonse i Århus Stiftstidende for å takke for all omsorg og støtte i sorgen.

KONGELIGE: Kronprinsesse Mary, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine var til stede i bisettelsen i Aarhus. Foto: Mads Claus Rasmussen/ RITZAU SCANPIX / REUTERS

Den danske kronprinsfamilien og statsministeren var til stede da Alfred (5), Agnes (12) og Alma (15) ble stedt til hvile i Aarhus 4. Mai i fjor. Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire barn var der som venner av Holch Povlsen-familien.

Onsdag melder Berlingske Tidende at paret er blitt foreldre på ny:

«Onsdag den 11. mars ble Anne og Anders Holch Povlsen foreldre til to velskapte tvillingpiker etter en fin graviditet og en fødsel uten komplikasjoner.» opplyser paret i en uttalelse.

Publisert: 12.03.20 kl. 15:54

