SKUDDSKADER: Jeremia Bakoba (28) (t.h.) og Boya Son (27) fra Kongo forteller at de ble skutt på av gresk politi mandag morgen. Foto: Harald Henden, VG

Krysset grensen til Hellas: - Vi ble skutt av grensevaktene

IPSALA, TYRKIA (VG) Tyrkisk militære kjørte dem frem til grenseelven, og hjalp med å finne en gratis båt. Så ble de pågrepet av gresk politi, skutt og skadet. Det forteller krigsflyktninger som er blitt brikker i det politiske spillet mellom Tyrkia og Hellas.

En rød pickup kommer til syne på kanten av en jordvoll, langt fra nærmeste by, ved grenseelven til Hellas, nordvest i Tyrkia.

Det er landsbyboere, ute etter å tjene noen raske penger, som kjører, og bak på lasteplanet sitter en gruppe afghanske flyktninger.

VG følger etter til den lille landsbyen de er på vei mot. Ved et tomt skall av en bygning hopper flyktningene av. Landsbyboerne ber dem gå inn døren.

Bygningen vi går inn i er fylt av håpløshet. Flere utmattede unge barn ligger på tepper og sover, en 15 år gammel jente forsøker å lade mobilen sin. Noen menn fra Syria går hvileløst rundt - og har ingen idé om hva de nå skal gjøre.

Nesten alle her inne har allerede forsøkt å ta seg over elven til Hellas tidligere i uken, men mislyktes.

PAUSE: Sohel Sultan Ahmad (8) fra Afghanistan ligger på tepper inne i bygningen. Foto: Harald Henden, VG

Beskriver Tyrkias aktive rolle

Menneskene vi møter her føler at de er brukt som brikker i et umulig politisk spill mellom tyrkiske og greske myndigheter.

Tyrkias president Recep Tyyip Erdogan annonserte for omlag en uke siden at Tyrkia nå ville slippe flyktninger og migranter inn i Europa.

Etter flere titalls samtaler med mennesker vi har møtt de siste dagene, er det klart at tyrkiske myndigheter, med hæren i spissen, aktivt har hjulpet migranter og flyktninger med å krysse inn til Hellas.

Den tyrkiske hæren og tyrkisk politi har i flere tilfeller kjørt flyktningene i busser til passende steder langs grenseelven, der de har fått tilbud om gratis båt over til Hellas. Andre ganger har flyktninger fått tips og råd om hvor de bør gå for å komme seg over.

GIR OPP: En gjeng unge afghanere, som ble kjørt til grensen av tyrkisk politi, har gitt opp forsøket på å ta seg over grensen til Hellas. Foto: Harald Henden, VG

Blodige klær og skuddsår i bena

VG skrev fredag om hvordan greske grensevakter har strippet, banket og tatt eiendelene til de som prøver å ta seg over grensen. Mange har blitt sendt i bare undertøyet tilbake over til Tyrkia.

Men rundt et bord inne i den tomme bygningen sitter fire mennesker fra krigsherjede Kongo med en enda voldeligere historie. De forteller at de denne uken, den andre gangen de forsøkte å ta seg til Hellas for å søke asyl, ble skutt av gresk politi på kloss hold.

Vi spør om vi kan se skadene deres.

Jeremia Bakoba (28) og Boya Son (27) tar av seg buksene. Bakobas blodige undertøy kommer først til syne, og vi ser deretter de bandasjerte skuddsårene i lårene deres.

– Jeg følte en smerte kraftigere enn noe annet jeg før har kjent. Jeg trodde jeg skulle dø, sier Bakoba.

De beskriver kulene som traff dem som små, runde metallkuler.

OFRE FOR GRENSEVOLD: Boya Son (27)og Jeremia Bakoba (28) (til høyre) forteller sin historie. Foto: Harald Henden, VG

Historiene om skutte migranter og flyktninger på gresk side har florert i nyhetene den siste uken, mens greske myndigheter har sagt at de har stoppet så mange som 34.000 mennesker på én uke.

Både tyrkiske myndigheter og en rekke vitner hevder at to syriske flyktninger er drept av greske skudd. Videobilder fra området, som viser en livløs mann med blodig ansikt, er publisert av en rekke medier.

I tillegg skriver BBC at minst fem migranter skal ha blitt skadet etter å ha blitt skutt i bena - i samme område og på samme tid som da kongoleserne VG møter ble skadet.

En talsmann for greske myndigheter har avvist påstående om drap og skuddskader som «løgner», og beskyldt Tyrkia for å spre «falske nyheter». Men sårene til de kongolesiske flyktningene VG møter er ikke falske.

Så hva skjedde?

BLE STOPPET: Ngoyi Samba (28) forklarer de holdt hendene i været for å be om å passere. Så ble de skutt mot. Foto: Harald Henden, VG

«Vi satt på kne - de skjøt oss»

De fire kongoleserne vi snakker med forsøkte å krysse grensen første gang på lørdag i forrige uke. Ifølge 28-åringen Ngoyi Samba kom de til en liten gresk landsby da gresk grensepoliti fant dem.

– De tok tingene våre, våre telefoner, dokumenter, identitetspapirer og satte alt i brann. Deretter sendte de oss over grensen igjen, sier han.

Tilbake i Tyrkia oppfordret det tyrkiske militærpolitiet dem til å prøve å krysse igjen. Mandag morgen denne uken gjorde de derfor det.

– Da det greske politiet fant oss, satt vi oss på knærne og ba om å få passere dem. De nektet, og begynte å skyte. Først på lengre avstand, så nærmere, sier Samba.







Flyktninger og migranter venter uten å vite hva som skjer, i bygningen ved grensen.

Jeremia Bakoba sier han ble truffet to ganger i benet, mens Boya Son skal ha blitt truffet tre ganger.

– Jeg kastet meg på bakken for å hjelpe dem med skuddsårene, men da ble jeg trampet på at de greske grensevaktene og deretter slått med enden av våpenet deres i bakhode. Vaktene skrek «Dra tilbake til Tyrkia!», sier Samba.

Boya Son sier til VG at han var så redd at han mistet bevisstheten i et øyeblikk.

Det sentralafrikanske landet Kongo har i flere tiår vært rammet av en svært brutal krig mellom et utall ulike væpnede opprørsgrupper. Flere millioner mennesker har mistet livet.

Son og hans kone flyktet fra den svært urolige Kasai-regionen for to måneder siden, og to av barna deres døde som følge av krigen. Nå sitter de i en tom bygning i en landsby i Tyrkia og aner ikke hva de skal gjøre.

– Vi ville til Europa fordi vi leter etter et sted å finne fred. Men i Europa var vi på våre knær da de angrep oss, sier Ngoy Samba.

SENG FOR NÅ: Den afghanske gutten Ali Reza (13) tar seg en hvil etter en kaotisk uke. Foto: Harald Henden, VG

Også i andre deler av bygningen er det mennesker som sier de har blitt skutt av gresk politi. Zakher Khan fra Afghanistan har et stort sår i pannen og sier han ble truffet av en kule med gummibelag på. Han falt i bakken, men var så redd at han fortsatte å løpe.

Den afghanske jenta Ferzane Temari, som er 15 år, sier hun enda ikke har krysset grensen. Hun er her i bygningen for å vente på det rette øyeblikket.

– Nå som jeg hører at folk bli drept i forsøket, er jeg veldig redd, sier hun.

Den afganske faren Mounsefar Nekepsay snakker med din 10 år gamle sønn Rais Khan, i den forlatte bygningen ved grensen til Hellas. Foto: Harald Henden, VG

Planlegger å svømme: «Vil de behandle oss bra?»

Vi forlater bygningen i landsbyen, og kjører tilbake mot den greske grensen.

Der finner vi åtte unge pakistanere, helt i starten av 20-årene, som er på vei mot elven. Ashed Neim (20) sier at han kom til Tyrkia etter at hans foreldre ble lammet i Pakistans siste store jordskjelv, og at familien derfor ikke lenger hadde noe inntekt.

– Dette vil bli den første gangen vi krysser, sier han.

Planen deres er å nå elvebredden, vente til det blir mørkt, og så svømme over.

– Vi har hørt at det europeiske folket er gode mennesker, så vi bestemte oss for å prøve å krysse, sier 20-åringen.

– Har dere hørt at det greske politiet kanskje vil bruke harde midler og ikke vil slippe dere igjennom?

– Ja, vi har hørt det, men hva kan vi gjøre her?

De åtte vennene når elvebredden og ser over til Hellas, bare 20 meter unna. Vannet er mørkt og stridt. De ser urolige ut.

Ashed Neim ser på oss.

– Kan jeg spørre deg om en ting? Hva tenker det europeiske folket om oss migranter og flyktninger? Vil de behandle oss bra?

PLANLEGGER: Ashed Neim (20) fra Pakistan og vennene sier de tenker å prøve å ta seg over elven når solen har gått ned. Foto: Harald Henden, VG

I TYRKIA: Midtøsten-korrespondent Amund Bakke Foss og fotograf Harald Henden.

Publisert: 07.03.20 kl. 21:11 Oppdatert: 07.03.20 kl. 21:25

