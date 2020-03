LANDSLEGE: Lars Fodgaard Møller har snakket med nesten alle som er smittet på Færøyene. Foto: LANDSLEGEN PÅ FÆRØYENE

Færøysk lege: Det kan være to typer coronavirus

Observasjoner fra Færøyene tyder på at to typer coronavirus sprer seg i befolkningen. Det ene smitter mye raskere enn det andre.

Landslege på Færøyene Lars Fodgaard Møller mener at det kan være to typer coronavirus som sprer i befolkningen. Dette har han kommet frem til ved å studere hvordan smitten har spredd seg i befolkningen, fra pasient til pasient.

– Jeg kunne tegne hele smittekjeden på et papirark for deg, sier Møller til VG.

Som landslege har Møller snakket med de fleste av de smittede på den lille øygruppen i Atlanterhavet.

– De første tilfellene kom fra Frankrike og Nord-Italia. Fra dem spredde viruset seg veldig lite. Senere kom det tilfeller fra Danmark og Island, som spredde seg raskt, sier han.

FÆRØYENE: Fordi Færøyene har kunnet følge smitten fra person til person, har øygruppen nærmest blitt et laboratorium for smittespredning. Foto: Karin Beate Nøsterud

Ved et tilfelle hadde ikke engang viruset smittet ved kyssing, mens i noen tilfeller smittet det ved svært liten kontakt.

Dette fikk Møller på tanken om at det kunne være snakk om to varianter av viruset. Torsdag offentliggjorde han funnene sine på en pressekonferanse i Færøyenes hovedstad Torshavn.

– Gir mening

Gunnveig Grødeland, forsker ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, sier at hypotesen til Møller er troverdig, men at man ikke vet dette sikkert før man har undersøkt mer.

– Dette gir mening. Han har ikke studert dette vitenskapelig, men det er en observasjon som ikke er utenkelig, sier Grødeland.

FORSKER: Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo er ekspert på vaksiner. Foto: Øystein H. Horgmo / Universitetet i Oslo

Foreløpig er det umulig å si hva som eventuelt er årsaken til at to virustyper smitter forskjellig, men erfaring med andre virus kan gi en pekepinn.

– Sammenlignet med andre virus, er overflateproteinene et av stedene der det hyppigst skjer endringer. Det er overflateproteinene som binder viruset til vertscellen. Hvis det skjer endringer i disse reseptorene, kan det potensielt bety at viruset smitter lettere. Eller det kan være endringer andre steder, som gjør at viruset replikeres raskere, sier Grødeland.

Superspredere

Ifølge forskeren tyder observasjoner fra andre steder at det kan være to typer coronavirus.

– Alle steder er det beskrevet superspredere. Det er ikke utenkelig at det kan ha med viruset å gjøre, men det kan også skyldes atferd hos dem som er smittet, sier hun.

En «superspreder» er en person som sprer viruset videre til mange flere mennesker enn hva et gjennomsnittlig smittet menneske gjør.

En tidligere studie fra Kina tyder også på at det kan være snakk om to forskjellige varianter av coronaviruset. Den ene typen, kalt S-typen, ser ifølge studien ut til å gi en mild sykdom og er mindre smittsom, mens den andre typen, såkalt L-typen, sprer seg raskt og utgjør i dag 70 prosent av tilfellene i verden, ifølge forskerne.

En genetisk analyse av en mann fra USA som testet positivt på coronaviruset 21. januar, viste også at det var mulig å være smittet av begge typene.

Laboratorium

Med 115 bekreftede coronatilfeller i en befolkning på 51.000, har Færøyene en av de høyeste dokumenterte smitteratene i verden. Men øygruppen er også blant de stedene der en høyest andel av befolkningen er testet.

Det første tilfellet av coronasmitte kom til øygruppen etter at Danmark hadde innført strenge tiltak for å hindre spredning. Sammen med den tette oppfølgingen av smittekjeden, har dette nærmest gjort Færøyene til et laboratorium for spredningen av viruset.

– Vi har veldig avanserte laboratorier på Færøyene. De blir brukt i fiskeindustrien, og kunne lett settes opp for testing av coronavirus. Jeg tror ikke at vi har mange tilfeller som ikke er oppdaget, sier Møller.

