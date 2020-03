BEDRE TIDER: Italias statsminister Giuseppe Conte tegner et dystert bilde av situasjonen i hjemlandet. Det var bedre stemning da han sto i i passiar med sine kolleger Justin Trudeau fra Canada og britenes statsminister Boris Johnson. Foto: Yui Mok / POOL / PA POOL

Italias statsminister: – Toppen er ikke nådd

– Forskere forteller oss at vi ennå ikke har nådd toppen. Dette er de mest risikable ukene og vi trenger maksimal forsiktighet. Vi kan ikke slutte å være på vakt, sier Italias statsminister Giuseppe Conte.

Det var liten oppmuntring å få for italienerne i intervjuet statsministeren ga til den italienske storavisen Corriere della Sera mandag kveld.

Rundt 2200 italienere har mistet livet som en følge av coronavirus-utbruddet, og over 28.000 er bekreftet smittet. Italia er det landet som hardest rammet etter Kina.

Conte ber innstendig landets 60 millioner innbyggere om å ta krisen på alvor og holde seg hjemme.

– Vi må for enhver pris unngå all bevegelse som ikke er absolutt nødvendig. Dette er en tid for å ofre, for ansvarlige valg. Vi står overfor en nødssituasjon vi ikke har sett siden andre verdenskrig, sier den italienske statsministeren.

Hele Italia er i karantene og regjeringen har innført regelrett portforbud i landet for å hindre spredning av viruset. Den italienske statsministeren sier det ikke er nødvendig med flere tiltak nå.

– Det er ikke behov for nye forbud, de som er viktig er å respektere de som er der nå. Jeg vet jeg ber om mye, men vi må forberede oss på å møte smittetoppen, og da er det bra å være hjemme, sier Conte.

TAR GREP: Frankrikes president har sendt 100 000 politifolk ut i franske byer for å kontrollere folk som befinner seg ut. Foto: THIBAULT CAMUS / POOL

I Frankrike har president Emmanuel Macron beordret 100 000 politifolk ut på gatene for å håndheve de strenge bestemmelsene som franske myndigheter har innført.

Politifolkene skal avkreve enhver som er ute i gatene en forklaring på hvorfor de befinner seg ute.

President Macron sa i en tale til Frankrikes innbyggere at kun besøk i butikken for å handle, reiser til arbeid, ta seg en løpetur eller at man er på vei for å medisinsk behandling, vil være tillatt de neste 15 dagene.

KONTROLL: En fransk bilfører blir kontrollert av tysk grensepoliti i Saarbruecken. Foto: Ralph Orlowski / X00960

– EUs eksterne grenser vil holdes stengt de neste 30 dagene, franske borgere vil kunne komme seg hjem til Frankrike, men reiser over Schengen-grensene vil det være knyttet store restriksjoner til, sa Macron i den tv-overførte talen mandag kveld.

Den franske presidenten la til at franske soldater vil hjelpe til med å transportere syke mennesker og at det vil bli satt opp feltsykehus for å behandle corona-pasienter i Alsace-regionen som veldig hardt virusrammet.

6633 mennesker skal være Corona-smittet i Frankrike, ifølge tall fra franske helsemyndigheter. Antallet døde var på 148 pr. mandag kveld.

