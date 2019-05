Store 1. mai-demonstrasjoner i Paris: Over 200 arrestert

Steinkastende 1. mai-demonstranter barket sammen med fransk politi i Paris`gater onsdag.

Ifølge nyhetsbyrået AP var det tusenvis som marsjerte i gatene, og mer enn 200 som ble arrestert.

Sent onsdag ettermiddag viser bildet fra stedet at 1. mai-demonstrasjonene fortsatt pågår i byen, men at det ser ut til at det er fredelige demonstranter som preger bybildet.

Politiet , som hadde rustet seg mot dagens demonstrasjoner med mer enn 7400 på vakt, måtte gjentatte ganger ta i bruk tåregass og røykbomber for å kontrollere demonstrantene onsdag ettermiddag.

Ifølge Aps reporter på stedet skal de voldelige demonstrantene ha bestått av mange forskjellige grupper, inkludert de mye omtalte gule vestene.

Kastet stein mot politiet

De gule vestene har i månedsvis fylt Paris`gater for å vise sin avsky mot president Emmanuel Macron og hans politikk. Macron har sett seg nødt til å gi etter på enkelte av de gule vestenes krav, og har blant annet skissert et forslag om skattekutt verdt flere tusen milliarder euro. Til tross for dette hersker det enorm misnøye blant franskmenn i alle samfunnslag.

KASTET STEIN: Flere demonstranter kastet stein i møte med politiet. Foto: IAN LANGSDON / EPA

– Vi har forsøkt å kjempe for å bli hørt i seks måneder, og ingen bryr seg. Folk forstår ikke denne bevegelsen, selv om det virker ganske enkelt: Vi vil bare leve normalt, sa Florence (58) til Reuters under demonstrasjonen.

Både personer med gule vester og maskerte demonstranter kastet stein på politiet, skriver nyhetsbyrået.

Flere personer skal ha blitt lettere skadet i opptøyene.

I tillegg til demonstrasjonene i hovedstaden foregikk det demonstrasjoner også flere andre steder i Frankrike , deriblant storbyene Marseille, Toulouse og Bordeaux.

I løpet av månedene med demonstrasjoner i Frankrike har flere tusen demonstranter blitt pågrepet av politiet, og mange hundre har blitt såret.

Selv om det er de ekstreme, voldelige personene tilknyttet gule vester som får mest oppmerksomhet, består gruppen stort sett av fredelige demonstranter som ikke ønsker vold.

Nazister demonstrerte i Sverige

Heller ikke i Sverige gikk det bare fredelig for seg 1. mai. Da den nazistiske bevegelsen Den Nordiska motståndsrörelsen skulle holde sin lovlige demonstrasjon onsdag ettermiddag, dukket flere motdemonstranter opp og forsøkte å ødelegge, skriver Aftonbladet.

BARKET SAMMEN: Politiet måtte gripe inn da demonstranter fra Den Nordiska motståndsrörelsen og motdemonstranter barket sammen 1. mai. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Politiet forsøkte å holde motdemonstrantene i sjakk, men det ble kastet både stein og fyrverkeri mot nazidemonstrasjonen da den passerte.

Flere personer, både nazister og motdemonstranter har blitt pågrepet av politiet, skriver avisen.

Også i København ble det trøbbel, og politiet omringet politiet en gruppe demonstranter som kledd i svart som ropt anti-politi-slagord.

Publisert: 01.05.19 kl. 18:20