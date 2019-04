INSPISERER SKADENE: Frankrikes president Emmanuel Macron og kona Brigitte Macron besøker brannmannsakaper på stedet sent mandag kveld. Foto: Epa

Varslet i forrige uke: – Notre-Dame kan kollapse innen ti år

Notre-Dames venneforening advarte mot dårlig vedlikehold av katedralen.

Notre-Dame er en av verdens mest besøkte turistattraksjon, med 13 millioner besøkende årlig. Bygningen ligger i en av Europas største og mest trafikkerte byer. For å tåle påkjenningen, trenger den 850 år gamle bygningen kontinuerlig oppussingsarbeid.

Notre-Dame i brann: Reisverket er reddet

Så sent som i forrige uke advarte organisasjonen Notre-Dames venner om at bygningen ikke ble tilstrekkelig vedlikeholdt.

«Forurensning, sur nedbør og alder forvitrer ikke bare de små detaljene, mens også byggets grunnkonstruksjon», uttalte Michel Picaud, leder i Notre-Dames venner, til BBC.

Ifølge Picaud var det fare for at den berømte katedralen kunne kollapse, dersom ikke nok ressurser ble satt inn på å pusse den opp.

«Faren ligger i veggene på katedralen», rundt selve bygningen. Innen ti år kan katedralen fullstendig kollapse, hvis vi ikke gjør noe, sa Picaud.

Halvannen milliard

Notre-Dame var allerede under kontinuerlig oppussing. Frankrike bruker opp mot fire millioner euro i året på katedralen, ifølge BBC. Det er beregnet at det vil koste 150 millioner euro å sikre grunnkonstruksjonen av bygningen, noe som tilsvarer nesten 1,5 milliarder kroner.

Flere medier har rapportert om steiner som har falt ned og sprekker i bygningen, noe som kunne ødelegge bærestrukturen i bygget.

«Forurensning er den største synderen. Vi må erstatte de ødelagte steinene. Vi må erstatte skjøtene med tradisjonelle materialer», sa Philippe Villeneuve, den sjefarkitekten for historiske bygninger i Frankrike, til Time i 2017.

Slitasjen førte til at materialet i strebebuene, som bidrar til å holde bygningen oppe, forvitret. Ifølge Picaud kan det føre til at Notre-Dame ville kollapse.

LANDEMERKE: Notre-Dame var et landemerke i Paris og en av verdens mest besøkte turistattraksjoner. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Skal bygges opp

Franske myndigheter hadde satt av 45 millioner euro til oppussing i løpet av det neste tiåret. Notre-Dames venner hadde håpet å samle inn resten, blant annet ved å appellere til amerikanere.

«Notre-Dame er ikke et Paris -monument eller et fransk monument eller et europeisk monument. Det er i realiteten et verdensmonument», sa han til TV-kanalen CBS i 2018.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa mandag at Frankrike vil bygge opp Katedralen igjen. Han sa ikke noe om hva det vil koste. Det eneste som er sikkert, er at det vil bli mye mer enn 150 millioner euro.

Macron ba det internasjonale samfunnet om hjelp til å få gjennomført den massive oppgaven, og sa han allerede tirsdag vil lansere en innsamlingsaksjon til formålet.

