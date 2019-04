STOR FAMILIE: Her er hele familien på 15 samlet. Foto: PRIVAT

Foreldrene i «Skrekkhuset» dømt til livstid i fengsel

I januar i fjor ble David og Louise Turpin pågrepet i California for å holde sine 13 barn fanget. Fredag ble de dømt til livstid i fengsel.

Det melder flere internasjonale medier.

David og Louise Turpin misbrukte og torturerte flere av sine 13 barn gjennom flere år.

– Noen ganger har jeg fortsatt mareritt om tingene som skjedde, som at søsknene mine ble lenket fast eller slått, sa en av sønnene til ekteparet i rettsalen før dommen ble avsagt, melder Fox News.

En annen datter sa til retten at hun kjemper hardt for å få livet sitt tilbake.

– Foreldrene mine tok hele livet fra meg, men nå tar jeg livet tilbake, sa datteren, som nå går på college og bor alene, ifølge CBS.

Andre av barna ga uttrykk for at de fortsatt var glad i foreldrene sine. Én av dem ba om en kortere dom fordi foreldrene «skal ha trodd at alt de gjorde var for å beskytte oss», melder CBS.

Moren Louise Turpin gråt og ba om unnskyldning til barna sine i retten. Faren, David Turpin, fikk advokaten sin til å lese opp en melding rettet mot barna sine, før dommen ble kjent:

– Jeg er lei meg hvis jeg har forårsaket dem noe smerte.

I LAS VEGAS: Barna sammen med foreldrene David og Louise Turpin. Foto: PRIVAT

Det var i januar i fjor at politiet mottok en gruoppvekkende 911-samtale i Perris, California. Stemmen man kan høre i samtale med nødsentralen 911 høres ut som den til en svært ung jente, men tilhører i virkeligheten Turpin-ekteparets da 17 år gamle datter.

– Foreldrene mine mishandler oss. Akkurat nå er mine to små søstre lenket fast, akkurat nå. De er lenket til sengen.

Da politiet tok seg inn i eneboligen, møtte et skrekkelig syn.

Da de 13 barna til Turpin-paret, mellom to og 29 år, ble hentet ut av politiet i januar 2018, var alle under- og feilernærte, med unntak av den yngste.

Den eldste, 29-åringen, veide bare 37 kilo. De var såpass tynne og små at da politiet fant dem, trodde de at alle var mindreårige. Det viste seg derimot raskt at syv av dem var over 18 år.

Nylig fikk ABC News tilgang på den hittil upubliserte 911-samtale fra den 17 år gamle datteren. Datteren, som klarte å rømme, fortalte til nødsentralen hvordan søsknene bodde i en svinesti og at hun ikke hadde fått lov å dusje på nesten et år.

– Noen ganger våkner jeg opp og får ikke puste fordi huset er så skittent, forteller hun.

I den rundt 20 minutter lange samtalen forteller jenta en lang rekke detaljer om hvordan hun og søsknene lever. Hun sliter dessuten med å stave etternavnet sitt og adressen de bor på, til personen på nødsentralen.

Dersom barna ikke gjorde som foreldrene befalte risikerte de å fastlenket til sengene i månedsvis om gangen.

– De har blitt holdt fanget i lang tid. Først ble de knyttet fast med tau. Etter at en av dem klarte å rømme har foreldrene gått over til å bruke kjetting og lås, fortalte statsadvokat i Riverside County, Mike Hestrin.

