IKONISK: Det verdenskjente hovedorgelet i Notre-Dame ser ut til å ha overlevd brannen, ifølge franske myndigheter. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Orgelet skal være intakt etter Notre-Dame-brannen

Det verdenkjente orgelet skal ha klart seg etter den fatale brannen. – Det er et mirakel, sier hovedorganist Vincent Dubois til fransk tv-kanal.

Tirsdag morgen erklærte byens brannvesen Notre-Dames struktur som reddet, og senere på formiddagen ble det bekreftet at brannen var helt slukket.

Nå starter arbeidet med å kartlegge omfanget av skadene på tak, reisverk og inventar etter brannen, som etterforskes som en ulykke. En del av inventaret er et storslått, verdenskjent orgel med rundt 8000 piper.

– For oss konsertorganister var dette et sjokk. Jeg sov dårlig i natt for å si det sånn.

Det sier Abram Bezuijen, organist og kantor i Haug kirke i Hokksund, til VG. Han var livredd for at det verdenskjente hovedorgelet i katedralen skulle være ødelagt etter brannen.

Franske myndigheter kunne i stedet melde at orgelet ser ut til å ha klart seg, skriver ABC News.

«Orgelet er et veldig skjørt instrument, spesielt pipene. Det har ikke brent, men ingen kan si med sikkerhet om det har blitt vannskadet. Ingen vet om det er i funksjonell stand eller om det må bli restaurert», sier franske Bertrand de Feydeau, ansvarlig for bevaring av kulturminner, til AP.

LETTET: Abram Bezuijen, organist og kantor i Haug kirke i Hokksund, sov dårlig i natt. Han er lettet over at orgelet skal være intakt etter den dramatisk brannen i Notre-Dame. Foto: Privat

– Orgelets mekka

Orgelet fra 1730-tallet, som ble bygget av François Thierry, ble pusset opp i forbindelse med katedralens 850-årsjubileum i 2013.

Bezuijen ble svært lettet da han leste at hovedorgelet var tilsynelatende intakt.

– Det er nok fordi pipene går inni tårnene, og vannet kan dermed ha rent forbi orgelet, sier han.

Bezuijen besøkte sist Notre-Dame i 2017 og skryter av det storslåtte orgelet med rundt 8000 piper.

– Notre-Dame er en institusjon, orgelets mekka. De største pipene er 11–12 meter og veier kanskje et par hundre kilo, sier han.

PIPER: Det storslåtte orgelet har rundt 8000 piper. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Fra «mareritt» til «mirakel»

Vincent Dubois, som skal være en av tre hovedorganister i Notre-Dame, uttrykker til kanalen France Info at han var svært bekymret for orgelet.

– Det er et mirakel, sier han til kanalen, om tilstanden til orgelet etter brannen.

– Da en av mine kolleger fortalte at Notre-Dame brant, trodde jeg det ikke. Det var et ekte mareritt og noe jeg aldri trodde jeg ville oppleve.

Gjenlyden av instrumentet i den eksepsjonelle akustikken i Notre-Dame, gjør orgelet til «et av de mest symbolske instrumentene i vår verden», ifølge Dubois.

Han mener orgelet nå bør demonteres og oppbevares et annet sted, frem til taket er restaurert.

Skal gjenoppbygges

Frankrikes president Emmanuel Macron var mandag tidlig ute med å love at Notre-Dame skal gjenoppbygges. Det kan ta flere tiår, tror sjefarkitekt for Kölnerdomen i Tyskland, Peter Füssenich.

– Å anslå tiden og kostnadene det vil kreve, blir å kikke inn i en krystallkule. Men av tv-bildene, ser det ikke ut som år, men tiår, før alt er bygget opp igjen slik det var, sier Füssenich til Die Welt tirsdag.

Publisert: 16.04.19 kl. 19:32