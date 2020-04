MASSEGRAVER: På et område av gravplassen Parque Taruma i byen Manaus graves det tirsdag grøfter for de mange døde.

Brasil: Her begraves coronadøde i massegraver

Den brasilianske byen Manaus håndterer til vanlig rundt 30 begravelser om dagen. Nå er det 100, ifølge borgermester Arthur Virgílio Neto.

Byens begravelsesdepartement har nå begynt å begrave de døde i grøfter – side om side i hver sin kiste.

– Dette var nødvendig for å håndtere antallet begravelser, sier ordførere Virgílio Netos kontor i en uttalelse, skriver CNN.

Myndighetene understreker at det vil være mulig å identifisere hver enkelt grav, og at det vil være enn viss avstand mellom kistene.

Tirsdag kveld sa ordføreren til CNN Brasil at helsesystemet i byen, som er største by i delstaten Amazonas, ikke lenger har kapasitet til å behandle alle som trenger hjelp, og at folk har begynt å dø hjemme.

Han kritiserer også myndighetene for ikke å hjelpe til, og sier han vil sende et brev til G7-landene for å be om hjelp.

– Selv om situasjonen hos oss antakelig er den mest kritiske i hele Brasil, har vi ikke fått noe hjelp fra de føderale myndighetene til å øke kapasiteten og ekspertisen på byens feltsykehus, sier Virgílio Neto.

Nyhetsbyrået AP skriver at helsesystemet i byen allerede var under press før coronapandemien.

STØTTER DEMONSTRANTENE: Brasils Jair Bolsonaro talte til rundt 600 oppmøtte demonstranter utenfor forsvarets hovedkvarter i Brasilia søndag. Foto: Andre Borges / AP

Den tidligere studentlederen og senatoren for Rio de Janeiro Lindbergh Farias har delt bildet av massegraven i Manaus på Twitter, og anklager landets myndigheter for å skjule antall smittetilfeller og dødsfall:

«Kirkegård i Manaus åpnet massegrav for å begrave døde mennesker med coronavirus. Mangelen på massetesting er en strategi for å skjule det store antall saker og dødsfall», skriver han, og legger på emneknaggen #ForaBolsonaro, som kan oversettes med «ut med Bolsonaro».

Brasils president Jair Bolsonaro har flere ganger omtalt covid-19 som «en liten forkjølelse». Han har også gitt landets tidligere helseminister, Luiz Henrique Mandetta, sparken, etter uenigheter om hvordan å takle coronakrisen.

Mandetta, som er utdannet lege, har bedt folk holde seg hjemme og oppfordret folk til å følge retningslinjene fra sine lokale myndigheter.

Presidenten har derimot flere ganger sluttet seg til demonstrantene som vil ha slutt på karantene og sosial distansering.

Brasil har onsdag morgen over 43.000 bekreftede smittetilfeller, og over 2700 dødsfall, viser VGs oversikt:

Publisert: 22.04.20 kl. 07:34

