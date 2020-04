NYE UTREGNINGER: Statsepidemiolog Anders Wallensten legger frem en studie som viser spredningen av viruset i Stockholm på pressekonferansen tirsdag. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tror smittetoppen kom forrige uke i Stockholm

Ifølge svenske helsemyndigheters utregninger ble smittetoppen i Stockholm nådd 15. april, og en tredel av innbyggerne i hovedstaden skal ha hatt smitten innen 1. mai.

På pressekonferansen tirsdag meldte helsemyndighetene i Sverige om 40 nye corona-dødsfall i landet.

Statsepidemiolog Anders Wallensten sier dette har sin forklaring.

– Det har vært helg og nå kommer et større antall tilfeller inn samme dag, men egentlig er de spredt over mange dager bakover, sa han på pressekonferansen.

Wallsten peker på at kurven nå ligger ganske flatt.

– Om man ser på det rullerende gjennomsnittet for syv dager, så ser man at kurven over smittede begynner å flate ut.

Passert smittetopp

Wallensten presenterte en studie som viser spredningen av viruset i Stockholm. Ifølge utregningene toppet spredningen seg 15. april.

– Det betyr ikke at smitten opphører, men at toppen av kurven ble nådd da, sier statsepidemiologen.

En tredel av innbyggerne i Stockholm kan ha hatt smitten innen 1. mai, ifølge utregningene.

Totalt er det registrert 1765 coronarelaterte dødsfall i Sverige.

15.322 har fått påvist smitte av coronaviruset, og dette er 545 flere enn for et døgn siden.

Sverige har nå 17,5 corona-dødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge har 3,4.

Sterkt kritisert

I et debattinnlegg i Dagens Nyheter kommer 22 forskere ved flere universiteter og sykehus i Sverige med hard kritikk mot den svenske coronastrategien.

Ifølge Aftonbladet mener forskerne at politikerne nå må gripe inn med «raske og radikale tiltak».

Ifølge forskerne har svenske helsemyndigheter ved fire anledninger hevdet at smitten flater ut, uten at det har vist seg å stemme. En av forskerne, professor ved Göteborgs universitet Jan Lötvall, mener at det svenske folket ikke har forstått alvoret.

– Det er fordi de har fått tvilsomme beskjeder fra folkehelsemyndighetene og våre folkevalgte, sier han ifølge Aftonbladet.

Ifølge forskerne må det skje en rask endring. De foreslår at skoler og restauranter stenges på samme måte som i Finland. Helsepersonell som jobber med eldre skal bruke skikkelig smittevernutstyr og det må gjennomføres massetesting av helsepersonell.

