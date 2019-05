arrow-left









expand-left arrow-right PROTESTER: Hundrevis tok til gatene for å demonstrere mot USAs strengeste abortlov, som ble vedtatt i Alabama forrige uke.

Demonstrerte mot å gjøre abort ulovlig: – Min kropp, mitt valg

Hundrevis av demonstranter tok søndag til gatene i Alabamas hovedstad Montgomery for å vise sin misnøye med USAs strengeste abortlov.

Ropene «Min kropp, mitt valg» og «stem dem ut!» kunne søndag høres i gatene i Alabamas hovedstad Montgomery, skriver AP.

Rundt 400 demonstranter møtte opp for å demonstrere mot den strenge abortloven som guvernør Kay Ivey nylig har signert. I tillegg ble det protestert i Birmingham, Anniston og Huntsvlle, skriver AFP.

– Forbud mot abort stopper ikke aborter. Det stopper trygge aborter, sa leder for organisasjonen Planned Parenthood Staci Fox til de fremmøtte.

Loven er landets mest restriktive abortlov, og iverksettes etter planen om seks måneder. Det er imidlertid ventet at det vil bli massive runder i rettsvesenet før dette eventuelt kan skje.

Alabamas omstridte abortlov har skapt sterke reaksjoner verden rundt. Tusenvis har delt sin aborthistorie under emneknaggen #YouKnowMe.

25 MENN BAK: Den omstridte loven ble vedtatt av 25 republikanske menn. Her viser en av demonstrantene opp en plakat med bilder av flere av dem. Foto: MICHAEL SPOONEYBARGER / X02986

– Jeg kan fortsatt ikke tro det

De nye lovforslagene utfordrer Roe v. Wade-loven – en av USAs mest omdiskuterte høyesterettsavgjørelser. I 1973 stadfestet amerikansk høyesterett at abort er lovlig i tiden før et foster er levedyktig utenfor livmoren. Dette regnes som 24 uker inn i svangerskapet.

En av dem som hadde møtt opp i Montgomery for å demonstrere søndag, var 69 år gamle Deborah Hall. Hun sier til AP at hun ikke kan tro at enkelte ønsker at delstaten skal tilbake til tiden før Roe v. Wade-avgjørelsen:

– Jeg hadde venner som tok ulovlige aborter og som så vidt overlevde. Jeg kan fortsatt ikke tro det. Dette er en skummel tid for alle, sier hun.

– Reproduktive slaver

Abortloven åpner ikke for å straffeforfølge kvinner som tar abort, men personer som utfører den. Med en strafferamme på ti til 99 år, risikerer legene dermed livstid i fengsel for å utføre abort innenfor delstatens grenser. Det samme som idømmes voldtektsmenn og drapsmenn, skriver CNN.

Den nye loven gjør abort ulovlig uansett stadium i graviditeten. Å gjøre unntak i loven dersom graviditeten skyldes incest eller voldtekt, ble nedstemt med 21 mot 11 stemmer, skriver NTB.

INSPIRERT AV SERIE: Flere av søndagens demonstranter bar kostymer inspirert av serien «The Handmade’s Tale». Foto: SETH HERALD / AFP

Flere av demonstrantene i Montgomery søndag bar antrekk inspirert av den dystopiske TV-serien «The Handmaids tale».

– Ved å bruke klær derfra sender vi en beskjed om at de vil gjøre oss om til reproduktive slaver, sier en av dem, en 40 år gammel advokat ved navn Amanada, til AFP.

Etter at loven ble vedtatt forrige uke gjorde også «Handmaid’s tale» et byks på Twitter.

«ALDRI IGJEN»: Flere av demonstrantene holdt opp plakater med bilder av kleshengere, og slagord som «aldri igjen». Foto: MICHAEL SPOONEYBARGER / X02986

Innskrenkninger i flere stater

Abortspørsmålet har utviklet seg til å bli et svært betent tema i USA, og i går gikk også presidenten ut med sitt standpunkt på Twitter, der han presiserte at han sto for den tradisjonelle republikanske linjen, skriver NTB.

Med tre unntak:

– Som de fleste vet, og for dem som ønske å vite det, er jeg veldig for liv, med tre unntak: Voldtekt, incest og beskyttelse av mors liv. Det er den samme holdningen som Ronald Reagan tok, skrev han.

I flere konservative stater har de vedtatt store innskrenkninger. Guvernører i både Kentuchy, Mississipi, Ohio og Georgia har nylig vedtatt at abort er ulovlig når fosteret har hjerterytme. Dette kan være utviklet allerede i uke seks, skriver NBC News.

Ingen av lovene har imidlertid blitt vedtatt, og det er ventet at de vil bli blokkert i retten.

Publisert: 20.05.19 kl. 07:17