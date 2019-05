HOLDER VAKT: Vennskapsbroen markerer grensen mellom Nord-Korea og den kinesiske byen Dandong. Foto: GREG BAKER / AFP

Rapport: Tusener av nordkoreanske kvinner tvunget til Kinas sexindustri

Kvinnene kidnappes og selges som prostituerte, eller tvinges til å gifte seg med kinesiske menn, hevder organisasjonen The Korea Future Initiative.

Virksomheten skal gi lyssky forretningsmenn en inntekt på over 100 millioner dollar årlig, anslår organisasjonen i en ny rapport.

Ifølge dem ender rundt 60 prosent av alle kvinnelige nordkoreanske flyktninger i Kina opp i sexindustrien. Rundt 50 prosent av disse tvinges inn i prostitusjon, 30 prosent blir tvangsgiftet og 15 prosent ender opp i cybersex-industrien. I sistnevnte gruppe har de funnet jenter helt nede i 9-årsalderen.

– Det har definitivt vært en økning i antallet kvinner og jenter som blir solgt til cybersex-industrien i Kina, sammenlignet med for ti år siden, sier Yoon Hee-Soon, som står bak rapporten, til Financial Times.

Organisasjonen har intervjuet 45 ofre for menneskehandel over en periode på to år. Flere av kvinnene forteller at de har blitt lurt inn i industrien ved å takke ja til jobber i for eksempel klesfabrikker, eller at de har blitt bortført på gaten. The Korea Future Initiative beskriver kriminelle organisasjoner som går målrettet etter kvinner som har flyktet fra diktaturet i Nord-Korea.

Solgt for 3000 dollar

Det finnes ikke noen offisielle tall på hvor mange nordkoreanere som befinner seg i Kina: Ifølge Financial Times kan det være mellom 50.000 og 200.000 mennesker. Ifølge en FN-rapport fra i fjor sendte Kina i 2018 hjem halvparten av de rundt 50.000 nordkoreanerne som offisielt jobbet i Kina.

En rapport fra organisasjonen Human Rights Watch som ble lansert i november fjor, forteller lignende historier, om kvinner som er blitt solgt til kinesiske menn og som tvinges til å utføre seksuelle handlinger. En rapport fra USAs utenriksdepartement forteller også om at kvinner som har flyktet fra Nord-Korea utsettes for vold. Også South China Morning Post har rapportert om lignende historier.

Avisen Financial Times har møtt en kvinne som er blitt giftet bort, som de kaller «Joy Lee», i Hongkong. Hun forteller at hun ble solgt som brud i provinsen Liaoning for under 3000 dollar i 2010, etter å ha flyktet fra Nord-Korea som 18-åring.

Har ikke flyktningstatus

Organisasjonen The Korea Future Initiative er en ideell organisasjon som jobber med å hjelpe nordkoreanere som trenger beskyttelse, skriver de på sine hjemmesider.

De forteller at kvinnene ofte handler i en vanskelig situasjon fordi de frykter at kinesiske myndigheter vil sende dem tilbake til Nord-Korea dersom de melder fra om det de blir utsatt for.

Nordkoreanere har nemlig ikke flyktningstatus i Kina, skriver South China Morning Post.

