Politiet roser tiåringer: Skal ha stoppet overgrep

To 10 år gamle jenter skal selv ha klart å stoppe et overgrep i California. Nå er en 26 år gammel mann pågrepet av politiet.

Rundt midnatt i midten av mai skal de to jentene ha våknet av at en naken mann tok upassende på dem. Ifølge politiet i Clovis i California skal mannen ha klatret inn et vindu på rommet der jentene sov.

Jentene skal ha gjort så mye motstand at mannen forlot soverommet samme vei.

– Jeg vil gjerne rose disse to unge jentene. De gjorde alt riktig, sa Matt Basgall i politiet på en pressekonferanse torsdag, ifølge New York Post.

– De var modige og raske til å gjøre motstand. De er helter, sa han videre ifølge ABC News.

Etter å ha fått høre hva som hadde skjedd tok de voksne i huset kontakt med politiet.

Tre dager senere ble en 26 år gammel mann arrestert. Ifølge politiet vil han bli siktet for å ta på barn under 14 år med seksuell hensikt, innbrudd og brudd på prøvetiden fra en tidligere dom.

– Denne type saker er det veldig sjelden vi opplever, men samtidig er det utrolig å tenke på at det er mennesker der ute vi må bekymre oss for at skal bryte seg inn i hjem for å forgripe seg på ti år gamle jenter, sa Basgall, ifølge ABC.

– At denne fyren er ute på prøve for å ha gjort noe lignende får nesten blodet ditt til å bruse både som foreldre og som politimann, fortsatte han.

Ifølge politiet skal ikke mannen ha kjent jentene, men han skal ha vært kjent i området.

ABC News skriver at det ikke er kjent om han har fått oppnevnt en advokat. De har også forsøkt å få tak i familiemedlemmer eller andre som kan uttale seg på hans vegne – uten å lykkes.

Publisert: 22.05.19 kl. 07:46