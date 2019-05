AKTIVIST: Iyad El-Baghdadi forteller at han ble informert av norske tjenestemenn at foreligger en trussel mot han. Nå avviser Saudi-Arabias ambassade dette. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Saudi-Arabia avviser trusler mot aktivist i Norge

Tidligere denne måneden ble det kjent at CIA advarte norske myndigheter om en mulig trussel mot aktivisten Iyad El-Baghdadi. Nå avviser Saudi-Arabia påstandene om trusler.

Iyad El-Baghdadi fortalte tidligere denne måneden at representanter for norske myndigheter kom hjem til ham, advarte ham om at han kunne være i fare og tok ham med til et sikkert sted.

Det er enda usikkert hva de mulige truslene skal ha vært, men El-Baghdadi fortalte VG den gang at det var relatert til jobben hans.

Nå avviser derimot Saudi-Arabias ambassade i Norge påstandene i en pressemelding.

– Ambassaden vil gjerne påpeke at denne personen ikke er en saudisk statsborger og er ukjent for Saudi-Arabia. Det han sa er fabrikkert og falskt og har til hensikt å fornærme Saudi-Arabia, står det i pressemeldingen.

– Vi har vært i kontakt med den norske regjeringen for at Saudi-Arabia får ytterligere informasjon i denne saken. Saudi-Arabia forbeholder seg retten til å ta de nødvendige rettslige tiltak mot ovennevnte for å beskytte Saudi-Arabias rettigheter.

Tidligere har også Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir nektet for truslene.

– Jeg har aldri hørt om noen som heter Iyad el-Baghdadi, sier han ifølge Reuters.

– Selvfølgelig lyver de!

El-Baghdadi sier til VG at han ikke er overrasket over ambassadens uttalelser, og forteller at han har forventet en slik reaksjon.

– Selvfølgelig lyver de! Dette er de samme som løy om Jamal Kashoggis død og som kaller kvinnelige saudiarabiske aktivister for «svikere». Da er det ikke rart at de lyver om trusler mot meg, sier han.

Han synes pressemeldingen er en stor fornærmelse – ikke bare mot han, men også mot norske myndigheter.

– De hevder at jeg har funnet på alt sammen, at PST aldri har kontaktet meg og at CIA aldri ga tipset videre til PST. De prøver å svekke kredibiliteten til norske myndigheter, sier han.

Aktivisten forteller at han ikke er bekymret for sin egen sikkerhet, og sier at han stoler fullt og helt på norske myndigheter i denne saken.

– Saudi-Arabia må innse at de har null kredibilitet og at ingen tror på det de sier.

God venn med drept journalist

Bloggeren og forfatteren El-Baghdadi har i flere år vært en aktiv stemme på Twitter i temaer som borgerkrigen i Syria, Saudi-Arabia og problemstillinger i Midtøsten generelt.

Han var statsløs palestiner før han fikk politisk asyl i Norge. Siden har han bodd i De forente arabiske emirater mesteparten av livet.

Han var en god venn av den drepte journalisten Jamal Khashoggi, og uttalte i fjor til Dagbladet at den saudiske kronprinsen var personlig involvert i planleggingen av det antatte attentatet.

VG møtte Khashoggis forlovede i mars, da hun for første gang snakket ut om drapet:

Publisert: 23.05.19 kl. 16:58