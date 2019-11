KRITISERES: Kina, her representert ved president Xi Jinping, beskyldes for å gå hardhendt til verks mot muslimske minoriteter. Foto: Aris Messinis / AP / NTB scanpix

New York Times: Lekkede dokumenter viser Kinas undertrykkelse i Xinjiang

Interne dokumenter som viser hvordan massefengslingen av uigurer gjennomføres i Kina, er offentliggjort av New York Times.

NTB

Den amerikanske storavisen har lagt ut mer enn 400 sider med lekkede dokumenter fra kinesiske myndigheter.

Kina har fått kraftig kritikk for å ha etablert store interneringsleirer, særlig i Xinjiang vest i Kina. Kinesiske myndigheter beskriver dem som frivillige opplæringssentre for å bekjempe ekstremisme og gi mennesker ny kompetanse. Uavhengige organisasjoner og kilder i området forteller imidlertid en annen historie, om omfattende overvåking, vilkårlige fengslinger og tvangsarbeid.

Blant dokumentene som er offentliggjort lørdag, er et fortrolig direktiv om hvordan lokale tjenestemenn skal forholde seg til studenter som vender tilbake til regionen etter semesteret, og oppdager at foreldre og slektninger er forsvunnet.

Instrukser om svar

I direktivet heter det at studentene må konfronteres når de kommer og at det er nødvendig at de blir brakt til taushet. Det gis blant annet råd om hvilket svar som skal gis når de spør etter sine nærmeste.

– De er på en skole organisert av myndighetene, lyder det forskriftsmessige svaret. Presser studentene på, skal tjenestemennene svare at slektningene deres ikke er kriminelle, men at de likevel ikke kan forlate «skolene».

Deretter følger en dårlig skjult trussel, skriver New York Times. Studentene skal få høre at deres oppførsel enten kan forkorte eller forlenge tilbakeholdelsen av familien.

– Jeg er sikker på at du vil støtte dem, fordi dette er til deres eget beste. Det er også for ditt eget beste, skal tjenestemennene si.

Kruttønne

Ifølge FN er minst en million uigurer og andre muslimske minoriteter plassert i leirer i området. Menneskerettighetsgruppen The East Turkmenistan National Awakening Movement, som er basert i Washington, mener tallet kan være langt høyere.

Gruppen sa denne uken de har koordinatene til 182 mistenkte interneringsleirer der uigurer angivelig blir presset til å gi avkall på sin kultur. Basert på bilder fra Google Earth, sier aktivistene at de også har oppdaget 209 mistenkte fengsler og 74 arbeidsleirer.

Årsaken til kinesiske myndigheters framferd overfor disse gruppene, skal være frykt for at området var en kruttønne. I offisielle uttalelser fremmer Kina et bilde av tiltakene som milde og velmente.

President Xi Jinping holdt en serie interne taler til tjenestemenn og ledere i 2014, i etterkant av et angrep militante uigurer gjennomførte mot en jernbanestasjon der 150 personer ble knivstukket. Der tok han til ordre for å gå hardhendt til verks mot «terrorisme, infiltrasjon og separatisme» og sa det «absolutt ikke må vises nåde», skriver New York Times.

Publisert: 16.11.19 kl. 21:08







