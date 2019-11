Trump etter Erdogan-møte: – Jeg er stor fan av presidenten

Til tross for at forholdet mellom USA og Tyrkia lenge har vært anspent, var det en god tone mellom Donald Trump og Recep Tayyip Erdogan etter onsdagens møte i Det hvite hus.

– Jeg er stor fan av presidenten, sa Donald Trump på en felles pressekonferanse onsdag kveld etter at møtet var over.

Samme dag som den første offentlige høringen i riksrettsprosessen i Kongressen fant sted, tok Donald Trump og førstedame Melania Trump imot Recep Tayyip Erdogan og hans kone Ermine Erdogan i Det hvite hus.

– Presidenten og jeg er veldig gode venner. Vi har vært venner lenge, nesten siden dag én. Vi forstår hverandres land og hvor vi kommer fra, sa Trump til pressen før de to gikk inn bak lukkede dører.

PÅ BESØK: Recep Tayyip Erdogan og hans kone Ermine Erdogan ankom Det hvite hus onsdag ettermiddag norsk tid. Foto: Patrick Semansky / AP

Kjøp skaper «alvorlige utfordringer»

Onsdagens møte mellom de to presidentene fant sted kun en måneds tid etter at Trump beordret tilbaketrekning av amerikanske styrker fra Syria, og Tyrkia gjennomførte angrep mot den kurdiske YPG-militsen.

– Vi hadde et fantastisk og veldig produktivt møte, sa Trump på pressekonferansen etter møteslutt.

Trump sa videre at han ønsker å inngå en handelsavtale med Tyrkia. På dagsorden sto også Tyrkias kjøp av det russiske forsvarssystemet S-400.

Kjøpet skapte sinne i NATO, og det førte til at USA stengte Tyrkia ute fra det amerikanske F-35-programmet.

Trump sa også at Tyrkias kjøp av det russiske forsvarssystemet skaper «alvorlige utfordringer». Presidenten har bedt utenriksminister Mike Pompeo og flere rådgivere om å finne en løsning som kommer begge parter til gode.

– Tyrkia er, som alle vet, en stor NATO-alliert og en strategisk partner for USA, sa Trump.

– Våpenhvilen overholdes

Dagen før møtet uttalte Erdogan at USA ikke overholder sin del av våpenhvileavtalen som er inngått nord i Syria.

– Jeg kommer til å fortelle ham og legge fram dokumenter som viser at avtalen vi inngikk om operasjonen, ikke er overholdt til fulle, sa Erdogan da han gikk om bord i flyet i Ankara i går.

Under pressekonferansen sa imidlertid Trump at våpenhvilen overholdes.

– Tyrkia skal fortsette å opprettholde det de skal opprettholde. Jeg vet at våpenhvilen, selv om den er komplisert, går fremover.

Trump sa også at både han og Erdogan hadde et «flott forhold» til kurderne i Syria. Erdogan sa på sin side at det ikke var kurderne han hadde et problem med, men terroristene.

