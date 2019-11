VRIEN JOBB: Den norske diplomaten Geir O. Pedersen (i midten) er FNs spesialutsending til Syria. Han skal prøve å skape enighet mellom Ahmad Kuzbari (til venstre) fra den syriske regjeringen og Hadi Bahra fra den syriske opposisjonen. Foto: DENIS BALIBOUSE / POOL

Norsk toppdiplomat om Syria-samtaler: – Historisk

Forhandlingene om en ny grunnlov for krigsherjede Syria er lovende, sier den norske toppdiplomaten Geir O. Pedersen.

Det ble ansett som en umulig jobb da nordmannen fikk ansvaret for å lede FNs arbeid for å løse krisen i Syria. Men nå har Geir O. Pedersen noe positivt å melde.

– De to siste dagene har vært meget gode. Dette er et tegn på håp for alle syrere om at det kan være mulig å begynne på et nytt kapitel for Syria, sier Pedersen i en presseuttalelse, ifølge UN News.

Pedersen, som er FNs spesialutsending til Syria, oppfordrer partene til å gripe en «historisk mulighet» for å skape fred, etter å ha ledet to dager med innledende samtaler. Den 5. november kan arbeidet med en ny grunnlov begynne, sier FN-toppen.

ØDELAGT: De østlige delene av storbyen Aleppo ble fullstendig ødelagt av bombardering i 2016. Bildet er fra da VG besøkte byen i 2017. Foto: Harald Henden, VG

Mangel på tillit

– Vi vet selvsagt at etter åtte år med konflikt så er det dyptgående forskjeller, mye gjensidig mistro og en mangel på tillit. Men det faktum at 150 syrere har sittet og pratet med hverandre, synes jeg er ganske imponerende, sier Pedersen.

Grunnlovsmøtene ble holdt i Genève, og det vil man fortsette med, forklarer Hadi Albahra, som er den syriske opposisjonens representant i forhandlingene Pedersen leder.

– Dersom møtene flyttes til Damaskus vil opposisjonsmedlemmers liv være i fare, sier Albahra, ifølge den tyrkiske avisen Hürriyet.

Opposisjonens representant sier at både grunnloven fra 1920 og fra 2012 vil være grunnlag for forhandlingene.

Det som gjør samtalene Pedersen nå leder så viktige, er at også Assad-regimet deltar i forhandlingene. Regjeringens representant, Ahmad Kuzbari, påpekte at det fremdeles er dyp uenighet, men at tonen i samtalene var god.

TOPPDIPLOMAT: Geir. O Pedersen fotografert av VG da det ble kjent at han skulle bli Norges ambassadør i Kina sommeren 2017. Foto: Thomas Nilsson / VG

De siste ukene med krigføring i Nord-Syria har understreket hvor vanskelig oppgaven til Pedersen er: Da president Donald Trump kunngjorde et amerikanske tropper skulle trekkes ut av Syria iverksatte Tyrkia en militæroperasjon for å fordrive kurderne; noe som igjen førte til at den kurdiske YPG-militsen inngikk en avtale med Assad-regimet, som rykket inn sammen russiske styrker.

Fredag begynte NATO-landet Tyrkia å patruljere grenseområdet sammen med russiske soldater.

