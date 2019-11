FENGSLET: Historieprofessor og Napoleon-ekspert Oleg Sokolov før fengslingsmøtet mandag. Foto: AP / NTB scanpix

Kjent russisk historiker siktet for parteringsdrap

En fremstående russisk historiker som er ekspert på Napoleon, er varetektsfengslet, siktet for parteringsdrap på sin unge kjæreste.

NTB-AFP

Den 63 år gamle Napoleon-eksperten Oleg Sokolov har innrømmet å ha drept sin 24 år gamle kjæreste og tidligere student for deretter å ha partert liket.

Mandag ble han varetektsfengslet i to måneder etter at han ble pågrepet ved elva Moika lørdag, der han prøvde å kvitte seg med en ryggsekk med den drepte kvinnens armer i.

Sokolov har bodd sammen med kvinnen de siste to årene. Drapet skjedde i forrige uke da professoren skal ha skutt henne under en krangel. Etter å ha kvittet seg med levningene, planla han angivelig å begå selvmord, utkledd som Napoleon, ifølge påtalemyndigheten.

Saken har ført til oppmerksomhet rundt vold mot kvinner i Russland, også i akademiske kretser, noe kritikere mener myndighetene ikke har tatt på alvor før.

– Denne saken understreker overgriperes straffløshet i samfunnet, sier Aljona Sadikova, leder for det Moskva-baserte krisesenteret for kvinner, Kitezh, til AFP.

Over 5000 personer har skrevet under på et opprop på internett der de oppfordrer myndighetene til å granske ledelsen ved Statsuniversitetet i St. Petersburg, der for øvrig president Vladimir Putin har vært student. I oppropet anklages Sokolov for å ha behandlet studenter på «avskyelig vis», og oppropet siterer en kvinnelig student som sier at historikeren hadde slått henne og truet med å svi henne med et varmt strykejern og drepe henne i 2008.

Publisert: 11.11.19 kl. 19:47







