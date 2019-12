Boris Johnson holder vinnertale: – Vi klarte det!

Boris Johnson taler til fremmøtte etter et brakvalg, etter å ha sikret seg et rent flertall i Underhuset.

Oppdatert nå nettopp

– Vi klarte det! Jeg vil gratulere alle som var involvert i å sikre det største konservative flertallet siden 1980-tallet, sier Boris Johnson i sin vinnertale fredag morgen.

Det konservative partiet ser ut til å ha gjort sitt beste valg siden Margaret Thatchers seier i 1987. Ifølge Sky News like etter klokken 08 fredag morgen ligger de an til å få hele 362 av de 650 setene i Underhuset.

– Jeg har en beskjed til alle som stemte på oss i går, spesielt de som gjorde det for første gang. Du har kanskje bare lånt oss din stemme, og du tenker kanskje ikke på deg selv som en «typisk Tory». Og du har kanskje tenkt å stemme på Labour igjen neste gang. Hvis det er tilfelle, er jeg ydmyk for at du stoler på oss. Og jeg, og vi, vil aldri ta din støtte for gitt.

les også Rent flertall for Boris Johnson: – Det er et historisk valg

Johnson erklærte også at landet nå vil være i stand til å få brexit gjennomført, til stor jubel fra publikum.

Nærmere brexit

Flertallet til Boris Johnson kan bety slutten på den langvarige fastlåste situasjonen i det britiske Underhuset, der hverken tidligere statsminister Theresa May eller sittende statsminister Boris Johnson har lyktes med å få flertall for sine respektive brexitavtaler.

Fram til nå har toryene vært avhengige av det nordirske unionistpartiet DUP for å få flertall, og de har vært sterke motstandere av brexitavtalen som nå ligger på bordet.

– Vi har vunnet stemmene og tilliten til folk som aldri har stemt før, og folk som alltid har stemt andre partier. Vi kan ikke svikte disse folkene.

– Parlamentet må endres, sånn at vi kan jobbe for dere. Og det vil vi gjøre. La oss få brexit overstått. Men først, mine venner, la oss få frokosten overstått, sier Johnson til jubel fra de fremmøtte.

– Tror folk er genuint lei

Labour har gjort et svært dårlig valg med rundt 200 mandater.

Per Edgar Kokkvold, Storbritannia-kjenner og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund til NTB tidlig fredag morgen at det som overrasker han mest, er at mange av dem som var uenige likevel stemte konservativt og for brexit.

– Jeg tror man er genuint lei. Det er en lærepenge også for Labour.

Labour-leder Jeremy Corbyn i en tale natt til fredag at partiet nå skal diskutere veien videre, og la til han vil ta konsekvensene av det:

– Jeg vil ikke lede partiet i en fremtidig valgkampanje.

Publisert: 13.12.19 kl. 08:22 Oppdatert: 13.12.19 kl. 08:34

Mer om