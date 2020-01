Jens Stoltenberg om Midtøsten-krisen: Stopper NATO-trening i Irak

Avtalen, som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), gir internasjonalt innsyn i og legger sterke begrensninger på Irans atomprogram.

Et viktig formål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet planla å utvikle atomvåpen. Iranske ledere har gjentatte ganger sagt at de ikke ønsker seg slike våpen.