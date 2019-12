PRØVER IGJEN: Statsminister Benjamin Netanyahu holdt fredag en seierstale etter å ha vunnet ledervalget i partiet. Foto: Ariel Schalit / AP

Netanyahu knuste utfordreren i Likud. – Forventet, sier ekspertene

Den konservative regjeringspartiet Likud slår ring rundt statsminister Benjamin Netanyahu. Han fikk en overveldende støtte fra eget parti.

Netanyahus utfordrer var Gideon Sa’ar, som ønsket å overta ledelsen av Likud for å kunne bli Israels neste statsminister.

– Det bør ikke overraske noen at Benjamin Netanyahu har kontroll på eget parti. Det er den samme tendensen i høyreorienterte partier i Europa og hos republikanerne i USA, sier sjefredaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen, Dagen.

71 prosent av Likud-medlemmene som deltok i valget av partileder, bekreftet hvilken makt Benjamin Netanyahu har over sitt eget parti. De ønsker at han skal fortsette å lede Israel.

– Dette var forventet, Israel står på stedet hvil. For et flertall av Likuds medlemmer er Benjamin Netanyahu en politisk helt, for partier og velgere som er i opposisjon til statsministeren, er han en kriminell som er tiltalt for korrupsjon, sier spaltisten Gideon Levy i den liberale israelske avisen, Haaretz, til VG.

BETYR INGENTING: – Den politiske situasjonen i Israel er fastlåst. Velgerne befinner seg i leire. Den ene ser på Benjamin Netanyahu som en helt, den andre synes statsministeren er en kriminell, sier Gideon Levy. Foto: Harald Berg Sævereid, VG

Ingen av kjennerne av israelsk politikk som VG har vært i kontakt med tror at den store oppslutningen som Netanyahu har i eget parti, vil styrke ham nevneverdig i valget, 2. mars 2020. Det tredje parlamentsvalget på under ett år.

Hverken statsminister Netanyahu eller partilederen for sentrum-høyre partiet, Blått/Hvitt, Benny Gantz, har lyktes med å danne en styringsdyktig regjering i Israel. Det er grunn til å tro at et tredje valg ikke vil føre til at Israel får en ny regjering. Situasjonen virker fastlåst.

Lei av Netanyahu

– Meningsmålingene her i Israel viser at Likud i dag får litt mindre oppslutning enn tidligere, mens opposisjonspartiet Blått/Hvitt, ledet av den tidligere generalen Benny Gantz, har fått en tilsvarende økning blant velgerne. Men det som er det avgjørende er at vi neppe vil få noen klar vinner ved valget i mars, sier Gideon Levy.

Vebjørn Selbekk var for en tid tilbake i Israel, og heller ikke Dagen-redaktøren ser noen løsning på politiske styringskrisen i Det hellige land.

– Mitt inntrykk at den rådende stemningen er at mange er lei av Benjamin Netanyahu som statsminister. Folk jeg snakket med, og som i en årrekke har stemt på Likud og Netanyahu, sier at nå er det nok. De vil har en slutt på den sterkt høyredreiningen som har skjedd i israelsk politikk gjennom de siste ti årene.

Det vi ser nå er at karismatiske og høyreorienterte politiske ledere får fullt eierskap til partiene de representerer. Det skjer i USA hvor Trump styrer det Republikanske partiet som han vil, og vi ser det i en del europeiske land. Og selvfølgelig i Israel, sier Vebjørn Selbekk.

Professor i statsvitenskap og direktør ved Norsk institutt for menneskerettigheter, Nils Butenschøn, sier at den store støtten til tross så indikerer resultatet av Likud-valget at også innad i regjeringspartiet er det misnøye med Netanyahu.

– Jeg mener statsminister Benjamin Netanyahu går svekket inn i valgkampen til valget i mars. Og opposisjonspartiet Blå/Hvitt er på offensiven, sier Butenschøn til VG.

LEI NETANYAHU: Sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen mener at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tatt landet i en feil retning. – Også folk som stemt på ham flere ganger, er misfornøyd med statsministerens politikk, sier Selbekk. Foto: Helge Mikalsen, VG

Publisert: 27.12.19 kl. 22:53

