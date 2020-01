ETTERLATTE: Medlemmer av LeBaron-slekten sørger over at ni familiemedlemmer mistet livet i et blodig angrep. Her er de på en demonstrasjon mot blant annet den økende vold i landet. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ, Reuters

Mexico: Pågrepet etter familiemassakre

Syv personer tilknyttet et narkotikakartell er pågrepet for familiemassakren på LeBaron-slekten.

Ni familiemedlemmer av LeBaron-slekten, seks barn og tre kvinner, ble drept i et blodig angrep nord i Mexico i november.

LeBaron-familien var amerikanske statsborgere, men har bodd i Mexico i flere tiår. De tilhører et jordbrukssamfunn bestående av etterkommere fra en utbrytergruppe av mormonerkirken Jesu Kristi kirke av Siste dagers hellige som kan spores hundre år tilbake.

Deler av storfamilien skal ha vært på vei fra Sonora til et bryllup i Chihuahua da de ble drept. De skal ha kjørt i tre biler langs landeveien da de ble brått angrepet av væpnede menn.

De drepte er Christina Lanford Johnson (29) som ble skutt i brystet og funnet kun noen meter fra sin egen bil. I bilen var hennes syv måneder gamle datter skadet. Dawna Ray Langford (43) ble funnet død i forsetet av sin egen bil, og baksetet ble sønnene på to og 12 år funnet døde. Flere kilometer unna ble en utbrent bil funnet, hvor Rhonita Miller (30) og hennes barn, datteren på ti år, sønnen på 12 år og tvillingpar på åtte måneder, funnet døde.

NEDBRENT: En av bilene i angrepet ble brent helt ned. Foto: HERIKA MARTINEZ, AFP

Mens ni av reisefølget ble drept, kom åtte barn uten av det blodige angrepet med livet i behold. Flere av dem hadde flyktet og ble funnet i nærheten. Blant annet en 13 år gamle gutt som flyktet for å hente hjelp. Han skal ifølge CNN ha gått i seks timer før han kom fram til familiegården.

SØRGER: Adriana LeBaron og barna hennes under en minnestund for søsteren Rhonita Miller, som ble drept under angrepet. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI / X03465

– Karteller har tatt for mange av våre familiemedlemmer

Nå er syv mistenkte pågrepet i saken, skriver CBS News. Ifølge lokale medier skal en av de pågrepne være politisjefen i byen Chihuahua. CBS skriver også at et av navnene til de pågrepne matcher navnet til politisjefen.

Ifølge flere medier skal de pågrepne være tilknyttet et narkotikakartell. Reuters skriver at familien kan ha havnet midt i et oppgjør mellom konkurrerende karteller i området. Ifølge nyhetsbyrået har gjengoppgjør krevd 200.00 liv i Mexico de siste tolv årene.

Ifølge CNN, som har snakket med Kendra Lee Miller, søsteren til drepte Rhonita Maria Miller, er det ikke er første gang noen i LaBaron-familien mister livet på grunn av gjengkriminalitet.

– Karteller har tatt for mange av våre familiemedlemmer, sier hun.

PROTEST: Julian LeBaron under en protest under for den økende vold i Mexico. Foto: JOSE LUIS GONZALEZ, REUTERS

Til tross for at det skjedde i et område preget av kriminalitet, har angrepet skapte sjokkbølge på begge sider av landegrensene.

Guvernøren i Sonora, Claudia Pavlovich, skrev på Twitter rett etter drapene at «jeg vet ikke hva slags monstre som vil skade kvinner og barn» og at hun lover å bruke sin makt som guvernør på til at de skyldige skal gå ustraffet hen.

Donald Trump, president i USA, har også engasjert seg. I lys av saken tilbød presidenten militær støtte i kampen mot narkotikakarteller. Den meksikanske presidenten Andrés Manuel López Obrador takket nei, men uttalte at han ville snakke med Trump om samarbeid mellom de to nasjonene, skriver The Independent.

Første desember, som markerte at president Andres Manuel Lopez Obrador hadde hatt makten i ett år, tok flere meksikanere til gatene i hovedstaden for å blant annet demonstrere mot økt vold i landet. Etterlatte fra LeBaron-slekten var også til stede, og flere viste sin støtte til familien gjennom bannere og slagord.

STØTTER FAMILIEN: Demonstranter med banner hvor det står «We are all LaBarons». Protesten er i forbindelse med at Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador har hatt makten i ett år, og de demonstrerer blant annet mot økt vold. Foto: Ginnette Riquelme / AP

Publisert: 02.01.20 kl. 01:27

