OVER ALL FORVENTNING: Direktør i legemiddelsselskapet Takis, Luigi Aurisicchio, mener testresultatene til potensielle coronavaskiner er over all forventing. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Italienske forskere: Kandidatvaksine nøytraliserer viruset

Et italiensk legemiddelselskap hevder å ha funnet antistoffer som fungerer på menneskeceller. Nå håper de å kunne teste en vaksine på mennesker i løpet av sommeren.

Nå nettopp

Det forteller direktør i legemiddelfirmaet Takis, Luigi Aurisicchio, til nyhetsbyrået ANSA.

– Dette er det mest avanserte fremskrittet i testingen av en kandidatvaksine i Italia, sier han til nyhetsbyrået, og understreker at han ikke vet om noen andre i verden som har klart å nøytralisere viruset med en vaksine.

Antistoffene i vaksinen er produsert av mus, og testene er gjennomført ved Spallanzani-sykehuset i Roma.

– Resultatene vi har fått frem så langt er oppløftende og over all forventning. Etter en enkelt vaksinering utviklet musene antistoffer som kan hindre infeksjon av SARS-CoV-2-viruset hos menneskeceller, fortsetter Aurisicchio.

– Ikke en konkurranse

Totalt skal fem kandidatvaksiner ha generert antistoffer, de to med best resultater ble analysert ved Spallanzani-sykehuset.

– Vi ser at antistoffene er i stand til å blokkere viruset. Det neste trinnet er å se hvor lenge immunresponsen varer, forklarer han.

– Immuniteten generert av våre fem kandidatvaksiner hadde en effekt på viruset. Vi forventer enda bedre resultater i neste runde, sier doktor Emanulele Marra i selskapet.

Likevel mener selskapet det ikke er sannsynlig at vaksinen kan testet på mennesker før til sommeren.

– Dette er ikke en konkurranse. Om vi deler vår kunnskap og samarbeider kan vi vinne over viruset, sier Aurisicchio.

– Gode nyheter

Tirsdag ble det også kjent at israelske forskere har funnet et antistoff som kan nøytralisere viruset.

– Funnet er absolutt en god nyhet. Dette kan være et kjempegjennombrudd, men det må jo testes på mennesker først, uttalte Fridtjof Lund-Johansen, forsker for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus om nyheten fra Israel.

Han jobber for tiden med å utvikle antistofftester for å teste personer som allerede har blitt friske av coronaviruset.

Funnet fra det Israelske instituttet for biokjemi viser at de har klart å isolere cellen som lager antistoffet, slik at det kan være mulig å ta ut genet som lager stoffet og produsere det opp for å bruke det i behandling av pasienter med alvorlig coronasykdom.

Minst tre vaksiner testes på mennesker

I en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) publisert 11. april kom det frem at tre type vaksiner da ble testet på mennesker, mens ytterligere 67 var under arbeid.

CanSino Biologics Inc. fra Hongkong og Beijing Institute of Biotechnology var da lengst fremme, og var i fase to av tre. Mens de to øvrige selskapene med menneskelige tester var amerikanske Moderna Inc. og Inovio PHarmaceuticals Inc., begge i første fase ifølge WHO.

Allerede i mars fikk Jennifer Haller det som var den første testvaksinen:

Publisert: 06.05.20 kl. 02:22

