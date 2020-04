TVITRET OM JOURNALISTER: Donald Trump vil ha journalister han mener har skrevet «falske nyheter» om Russland stilt for retten. Senere slettet han meldingene. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Her er meldingene Trump slettet

USAs president Donald Trump skrev på Twitter om priser som burde trekkes tilbake av «the Noble Committee» – før meldingene deretter ble slettet.

Twitter-meldingene omtales av en rekke medier, blant dem The Independent,Business Insider og Dagens Næringsliv.

Utgangspunktet var at Trump kritiserte journalister som har skrevet om Russlands antatte forsøk på å påvirke amerikansk politikk. På Twitter søndag skrev han blant annet at disse journalistene bør stilles for retten.

– De burde saksøkes, nyhetsorganisasjonene som driver med «falske nyheter», for å gjenopprette uretten. Alle gode advokater der ute, er det noen som tar saken? Når vil «Noble» komiteen handle? Det bør skje fort, skriver han blant annet.

Han skrev også at journalistene bør levere tilbake «Noble Prizes» som de har mottatt. Han spurte også når «the Noble Committee» vil ta affære.

SLETTET MELDINGER: Her er meldingene Donald Trump la ut om «Noble Prizes». Foto: Skjermdump fra Twitter

I meldingene mener han også å vite hvem som skrev sannheten om Russland-saken, og han skriver at han kan levere en liste.

Det engelske ordet for nobelprisen er «Nobel Prize», mens «noble» blant annet kan bety edel eller adelig. I en senere Twitter-melding hevdet Trump å ha vært sarkastisk å ha brukt ordspillet bevisst. De opprinnelige meldingene ble slettet, ifølge Business Insider.

Verken i Sverige eller Norge deler nobelkomiteene ut journalistpriser, og flere medier spekulerer på om Trump kan ha siktet til Pulitzerprisen.

