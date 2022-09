INNSATT: Liz Truss ble innsatt som Storbritannias statsminister i en seremoni på slottet Balmoral i Skottland tirsdag 6. september.

Statsminister Liz Truss vil fryse britenes strømregninger

Britenes ferske statsminister Liz Truss skal ha planer om å fryse strøm- og gassregningen for britiske husholdninger på dagens nivå.

NTB

Marthe Stoksvik

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det melder den britiske avisenThe Times.

Avisen har fått innsyn i deler av energipakken som Truss har varslet at hun skal komme med i løpet av uken.

Med en varslet prisøkning på 80 prosent fra oktober, ville den årlige energiregningen til en tenkt gjennomsnittshusholdning ha økt fra 1971 pund til 3.549 pund.

Ifølge The Times vil Truss sette et «tak» på kostnadene for gass som brukes til elektrisitet og oppvarming.

Tiltaket skal gjelde både husholdninger og bedrifter.

Planene til Truss skal inkludere både å fryse energiregninger på nåværende nivå, og å gi 400 pund i støtte til hver husholdning. Detaljene er imidlertid uklare.

Truss' allierte har antydet at pakken kan koste så mye som 90 milliarder pund.

Lover handlekraft

Truss har lovet å gjennomføre skattelettelser og møte energikrisen med handlekraft.

– Jeg vil levere på en ambisiøs plan om å kutte skatter og få økonomien til å vokse. Jeg vil håndtere energikrisen, håndtere folks energiregninger, men også håndtere de langsiktige utfordringene om energiforsyning, sa Truss mandag i en tale.

Innsatt som statsminister

De konservatives nye leder Liz Truss er innsatt som Storbritannias statsminister i en seremoni på slottet Balmoral i Skottland.

Seremonien ble ledet av dronning Elizabeth II.

Truss tar over rollen som regjeringssjef etter at Boris Johnson i juli kunngjorde sin avgang etter en rekke skandaler.

Mandag ble det klart at Truss vant det konservative ledervalget med 57 prosent av stemmene.

STATSMINISTER: Liz Truss ble tatt imot av Dronning Elisabeth på slottet Balmoral i Skottland.

Hun blir Storbritannias tredje kvinnelige statsminister.

Før henne var Margaret Thatcher landets leder fra 1979 til 1990 og Theresa May fra 2016 til 2019.

Vanligvis skjer maktskiftet ved Buckingham Palace i den britiske hovedstaden, men den aldrende monarken ønsket denne gangen ikke å avbryte sitt sommeropphold på Balmoral.