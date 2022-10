Aktiver kart

Zelenskyj: To nye byer frigjort

Samtidig som ukrainske styrker gjenerobrer byer nord i landet, kommer det meldinger om framgang i okkuperte områder sør i landet. Volodomyr Zelenskyj hevder at to nye byer frigjort.

Anton Gerashchenko, tidligere viseminister i innenriksdepartementet i Ukraina, og rådgiver, melder på Telegram at ukrainske styrker er i landsbyen Khreshchenivka.

I meldingen har han lagt ved et bilde av ukrainske styrker med det ukrainske flagget – i det som skal være landsbyen.

Khreshchenivka ligger sør i Ukraina og rundt 120 kilometer fra byen Kherson.

Kherson var den første store og viktige byen som falt til russerne. Siden mars har byen vært under russisk kontroll.

Rådgiveren skriver at han venter på offisielle uttalelser fra generalstaben i Ukraina.

Den 1. august bekreftet ukrainske myndigheter at de innledet en offensiv i den sørlige regionen Kherson, men etter hvert gjenerobret ukrainske styrker flere viktige byer et helt annet sted: i Kharkiv-regionen, som ligger nord i landet.

Til tross for dette har ikke offensiven i Kherson stoppet opp, men hvert av det mer trege slaget.

En offensiv betyr å angripe

Sakte, men jevnt, har ukrainske styrker presset seg fremover med mindre angrep.

Meldingen om en mulig framgang i Kherson kommer etter at Ukraina den siste tiden har gjenerobret flere byer sør i landet.

Søndag kveld sier presidenten i Ukraina, Volodomyr Zelenskyj, at ukrainske styrker har frigjort to byer i Kherson-regionen, Arkhanhelske og Myrolyubivka.

Det skriver Reuters.

Kherson ligger sør i Ukraina.

Presidenten uttalte dette i hans kveldstale, ifølge nyhetsbyrået.

Samtidig er det flere ubekreftede meldinger om at russiske linjer ved Dnipro-elven, som også ligger i Kherson, har kollapset.

Det vil si at ukrainske styrker skal ha fått overtaket her også.

Dette er ikke bekreftet av offisielle kilder.

Ukraina har flere ganger angrepet broer som går over elven, for å hindre russiske styrker å frakte ammunisjon og annet gods over broene.