Gangbro kollapset i Finland - 27 barn skadet

Flere barn i en skolegruppe er skadet etter at en midlertidig gangbro kollapset.

Barna har ulikt skadeomfang. Politiet bekrefter til Ilta-Sanomat at 27 personer er skadet.

Alle skal tilhøre samme skolegruppe på omkring 40 barn, ifølge brannvesenet.

Omkring 12 barn har alvorlig skader, ifølge Ilta-Sanomat. Ingen er kritisk skadet.

De andre barna har lettere skader. 15 personer er tatt til sykehus.

Barna skal ha falt omkring fem meter.

Et vitne sier til avisen at minst 13 personer ble kjørt bort fra stedet i ambulanse og minst syv personer ble båret bort på båre.

Gangbroen var satt opp midlertidig på en byggeplass ved kjøpesenteret Ainoa. Ilta-Sanomat skriver at gangbroen var satt opp like ved et t-bane-stopp.

Øyevitner forteller til avisen at det var travelt på formiddagen.

