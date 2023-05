VELGERTEKKE: Erdogan kjører rundt og deler ut dukker til sine tilhengeres barn.

Erdogan på desperat stemmejakt

ISTANBUL (VG) Han ligger bak på meningsmålingene, men tilhengerne hans er overbevist om at han vil vinne. VG fulgte president Recep Tayyip Erdogan i valginnspurten i Tyrkia.

Kortversjonen Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (69) ligger bak på meningsmålingene før skjebnevalget på søndag.

Tilhengerne mener Erdogan har bygget landet, styrket arbeiderklassen og forsvart islamsk kultur mot vestlig påvirkning.

I et valgmøte beskylder Erdogan sin motstander Kemal Kiliçdaroglu for å støtte nasjonens fiender og perverse bevegelser. Vis mer

Det er et vanvittig kaos i distriktet Sultangazi i metropolen Istanbul.

Alle vil til samme sted, for å se samme mann.

Men det er for lengst stappfullt, selv om det er halvannen time til presidenten skal på scenen.

Hundrevis av tilhengere finner ut at de skal prøve presseinngangen, men blir resolutt stanset av politiet og Erdogans sivilkledde livvakter.

KAOTISK: Erdogans tilhengere møtte mann- og kvinnesterke opp i Sultangazi.

VG får skviset oss frem ved å vinke med pressekortene.

Så slipper vi inn til øredøvende valgkampsanger, som hyller mannen som har styrt landet i over 20 år.

LANDSFADER: De to digre bannerne viser Erdogan side-om-side med landsfader Mustafa Kemal Atatürk. Men Atatürks parti CHP er Erdogans motstandere.

Søndag er det et skjebnevalg i Tyrkia, og selv om Erdogan ligger klart bak sin motstander Kemal Kiliçdaroglu, tror eksperter at det kommer til å bli veldig jevnt.

Tilhengerne til presidenten har en annen oppfatning.

– Erdogan kommer til å vinne selvfølgelig. Han ligger alltid bak på meningsmålinger, men de er ikke til å stole på. Han har vunnet i 20 år, og vil vinne klart igjen, sier Kübra Gürses (22), som er i aktiv i ungdomsbevegelsen til Erdogans parti AKP.

FULL TILLIT: Kübra Gürses er sikker på seier til Erdogan.

– Han hjelper oss i arbeiderklassen, bygger veier, sykehus og styrker landet. dere i Vesten er imot ham, fordi Vesten vil at Tyrkia skal være svakt, så dere ikke får en motstander.

Info Dette er Erdogan – Tyrkias sterke mann Recep Tayyip Erdogan (69) var en av grunnleggerne av partiet Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP), som vant valget i 2002.



Før det var Erdogan borgermester i storbyen Istanbul for et islamistisk parti.



Han var Tyrkias statsminister fra 14. mars 2003 til 28. august 2014, og har styrt som president siden.



Han vant et omstridt presidentvalg i 2018. Både det valget, og en folkeavstemning året før, ble kritisert for å ikke være fritt og rettferdig Vis mer

FREMTIDENS VELGER: Sevgul Memik (32) vil at 69 år gamle Erdogan skal styre helt til sønnen Burak (1.5) er gammel nok til å stemme.

Det samme sier de fleste vi prater med: Erdogan har bygd landet, og forsvarer islamsk kultur mot vestlig påvirkning.

– Han er en verdensleder, vi ser på ham som vår far. Han forsvarer vår religion, vår kultur og våre verdier – og han står opp mot Vesten, sier det begeistrede ekteparet Melike (29) og Boyram (31) Öyilmas.

STORT OPPMØTE: Det var svært mange mødre med sine barn som deltok på Erdogans valgmøte.

Gülbahar Ozyesil (21) trekker frem at det var Erdogan som løftet forbudet mot bruk av hijab ved universiteter.

– Jeg kan studere selv om jeg bruker hodeplagg, og det kan jeg takke ham for. Min første stemme som velger skal gå til Erdogan. For vårt folk, for vårt land og for vår religion, sier hun.

FØRSTEGANGSVELGER: Økonomistudent Gülbahar Ozyesil trekker frem at Erdogan fjernet forbudet mot hijab ved universiteter.

Før presidenten selv tar ordet, holder innenriksminister Süleyman Soylu en lang og rasende tirade om at Tyrkia i realiteten ble styrt fra USA helt til Erdogan kom til makten.

Publikum er varmet opp. Nå er det Erdogans tur.

Ført overrasker og begeistrer han sine tilhengere ved å synge en kjent tyrkisk sang, så hamrer han løs:

– Vår ekte motstander er ikke Kilicdaroglu. Han er bare en brikke som lar seg bruke av fremmede makter. Rundt om i hele verden kan man se at de vil blokkere «Tyrkias århundre», sier Erdogan.

HOLDER TALE: Erdogan startet med å synge sangen «Duyunlara Dymayanlara», før han tordnet mot Vesten og motstanderen i kjent stil.

– Hva står det i franske, engelske og tyske aviser? «Erdogan må gå» skriver de. Hvordan kan de skrive slikt? Vesten bestemmer ikke, det er min nasjon som gjør det.

Presidenten beskylder også opposisjonen for å stå i ledtog med terrorstemplede PKK, ettersom den trolig vil trenge støtte fra prokurdiske partier i parlamentet.

Organisasjoner som kjemper for skeives rettigheter er også verktøy for opposisjonen, hevder Erdogan. Slik får ikke komme i nærheten av hans parti, lover han.

PÅ TUR: Erdogan på vei fra valgmøte, med en dukke til en heldig vinner klar.

Så henvender seg direkte til sin motstander Kemal Kiliçdaroglu:

– Herr Kemal. Vi sier «bye, bye Kemal». Du går hånd i hånd med nasjonens fiender, fra terrororganisasjoner til perverse bevegelser.

På vei ut fra valgmøtet viser Erdogan en annen side av seg selv: Den folkekjære politikeren.

Langs en flere kilometer lang stripe av ventende og oppspilte tilhengere, kjører presidentens buss sakte frem, mens han hiver ut dukker til de ventende.

JUBLET FOR DUKKE: Ela og mamma Arzu Özdemir.

Syv år gamle Ela er blant de heldige. Etter å ha ropt «bestefar» til Erdogan, får hun en dukke med lyst hår og lyseblå kjole.

– Erdogan representerer oss vanlige folk. Hele familien skal stemme på ham, sier moren, Arzu Özdemir (40).

