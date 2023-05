VENTER: Slik så det ut fra luften noen få timer før sjokkbølger ventes å gå gjennom USAs innvandringssystem med avvikling av en pandemirestriksjon.

Grenseregel fjernes natt til fredag: − Veldig vanskelige dager

EL PASO (VG) Jose Ramirez lyktes på tredje ulovlige kryssing inn i USA. I natt får asylsystemet en stor endring – og Ramirez ville trolig vært en kriminell med fem års innreiseforbud.

Kortversjonen USA fjerner pandemiregelen Title 42, som har tillatt amerikanske myndigheter å deportere migranter raskt uten å gi dem mulighet til å søke asyl.

Landet går nå tilbake til det gamle asylsystemet (Title 8), som innebærer mulige strafferettslige siktelser og fem års innreiseforbud ved ulovlig grensepassering.

Fjerningen av Title 42 skaper forvirring blant migranter og grensebetjenter, og innebærer en stor flaskehals i det allerede overbelastete asylsystemet.

Første gang 25-åringen fra Venezuela prøvde å komme seg inn i USA var i desember i fjor.

Han tok seg over grensen til El Paso i Texas, men ble anholdt og deportert til Mexico City – 1800 kilometer sør for grensen.

Så prøvde han igjen i januar. Men ble sendt tilbake til Mexico City på nytt. Ramirez måtte enda en gang finne penger til togbilletten nordover.

Men så, for drøye to uker siden, på tredje forsøk, lyktes han.

Amerikanske grensemyndigheter bestemte seg for å behandle saken hans, i stedet for å deportere ham.

KJÆRESTE: Jose Ramires (25) har en kjæreste, som igjen har en tolv år gammel datter. De er allerede i Chicago. Dit ønsker han å reise selv, nå som han er inne i asylkøen, men han må tjene rundt 100 dollar for å klare det.

Ny asylvirkelighet

Årsaken til at Ramirez gang på gang kunne ta seg ulovlig inn i USA, uten å frykte straff eller innreiseforbud var pandemiregelen Title 42 Title 42Title 42 er en gammel amerikansk helselov, men ble tatt i bruk av president Donald Trump da pandemien brøt ut i mars 2020. Biden ville fjerne den, men den har blitt videreført og i praksis endt opp som en måte å håndtere den massive flyktningestrømmen mot USAs grenser -- ved å deportere migranter uten å la dem søke asyl. .

– Det var ikke nok penger til å leve, sier han til VG utenfor en kirke i El Paso om hvorfor han forlot Venezuela.

Title 42 har latt amerikanske myndigheter deportere migranter hurtig, uten å la dem søke asyl. Men på den andre siden har den likevel ikke medført noen straff for gjengangere, som Ramirez.

Fredag klokken 05:59 norsk tid blir regelen fjernet.

Titusener av migranter i Mexico har ventet på dette i håp om å krysse grensen uten å bli deportert. Mange har samlet seg ved grenseoverganger de siste timene.

Bakgrunn: Frykter kaos ved grensen: − Lovene er ødelagte

Info Innvandring til USA I 2022 gjorde grensebetjenter 2,2 millioner anholdelser, et rekordhøyt tall.

I 2023 er det allerede gjort over én million.

Dagens migrasjonsmønstre antas å utgjøre den største fordrivelsen av flyktninger og migranter siden 2. verdenskrig.

De siste ukene, før fjerningen av pandemiregelen Title 42, har antallet ulovlige grensepasseringer økt kraftig til over 10.000 hver dag.

USA har i dag over to millioner åpne asylsaker, rundt 600 asyldommere og en estimert ventetid på fire år. Kilder: CNN, CBS, The New York Times. Vis mer

Strenge konsekvenser

Nå vender USA tilbake til sitt gamle system, under regelen Title 8. Det er ventet å bli en gigantisk flaskehals på toppen av over to millioner åpne asylsaker.

Blant migrantene selv er det forvirring om fjerningen av Title 42 gjør det lettere eller vanskeligere å få et nytt liv i USA – om de i det hele tatt kjenner til lovene.

Med innføringen av det gamle systemet igjen, kommer det nemlig også strenge konsekvenser for ulovlige grensepasseringer: Mulig strafferettslige siktelser og fem års innreiseforbud.

Selv om Title 42 har vært kraftig kritisert for å ta fra flyktninger deres rettigheter til å søke asyl, foretrekker Ramirez denne regelen.

– 100 prosent, sier han.

SENTRUM: På dagen fylles sentrum av El Paso opp med migranter. På natten får kvinner og barn stort sett trekke inn i herberger og kirker.

– Vanskelige dager og uker

Kvinner og barn ventes å bli prosessert i det trege, gamle systemet, mens enslige vil bli deportert med mulig siktelse etter de nye reglene.

Og for å få asyl, må man nå bevise at man har forsøkt å søke asyl i land man reiste igjennom til USA, for eksempel Mexico – noe som for de aller fleste vil være umulig.

– Vi er klar over utfordringene vi står overfor de neste dagene og ukene, som har potensial til å bli veldig vanskelige, sa Alejandro Mayorkas, USAs innenriksminister, denne uken.

Fjerningen av Title 42 «betyr ikke at grensen vår er åpen», sier han.

PORT: Gjennom denne porten vil migranter som har forsøkt å krysse bli samlet opp og transportert til saksbehandlingslokaler.

Usikkerhet ved grensemuren

Langs det rustrøde, høye grensegjerdet øst for El Paso står støvet til værs fra grensebetjentenes biler.

På den andre siden av gjerdet har det samlet seg rundt tusen migranter som venter på å bli tatt over til den andre siden og få saksbehandlet sin innvandringssak.

De står på en liten sandbank mellom gjerdet og elveleiet Rio Grande, som utgjør grensen til Mexico.

Grensebetjenter på stedet, som ikke vil delta i noe intervju, er usikre på hva som faktisk vil skje når pandemiregelen fjernes. Vil det komme mange flere? Eller har migrantene fortet seg for å komme før det skjer?

USA innfører nå også kvoter på 30.000 fra land som Haiti, Venezuela og Cuba, og henviser migranter som allerede er i Mexico til å booke time med grensemyndighetene via en app.

Denne appen har imidlertid blitt kraftig kritisert for å fungere dårlig og i praksis være som et umulig lotteri for de aller fleste.

SE OPP: Et skilt langs motorveien ved grensen som advarer om «uventede fotgjengere».

– 64.000 dollarspørsmålet

En grensebetjent forklarer at de ved hjelp av en drone kan se på den andre siden, teknisk sett har forsøkt å ta seg ulovlig inn i USA og at det kan få negativ betydning for deres eventuelle asylsak.

De vet heller ikke hvorfor migrantene velger å komme til denne porten i gjerdet, som ikke er en offisiell grenseovergang.

Det er dit de nå må gå for å ikke skade sin sak i USAs nye asylvirkelighet.

– Det er 64.000 dollarspørsmålet, sier han og mener det er menneskesmuglerne som regisserer det hele.

FOSTERSJEKK: Alexandra Galvez (30) fra Venezuela er gravid syvende måned og får her hjelp av frivillige jordmødre til å sjekke egen helse og barnets helse. Galvez godkjente å bli tatt bildet av i denne situasjonen.

– Fortsette som normalt

Alexandra Galvez (30) sitter på gaten i El Paso, syv måneder gravid, og får en sjekk av frivillige jordmødre.

Opprinnelig fra Venezuela, men med flere år i Colombia, ga hun opp. Det begynte å bli umulig å overleve der.

– Colombia vil bli akkurat som Venezuela, sier hun.

HÅPER: Galvez, som snart blir mor og er i USA med mannen sin, ønsker mest av alt å finne seg en jobb.

Hun hadde hørt om pandemiregelen og at den kunne hindre henne i å komme inn i USA.

Men det påvirket ikke valget om å reise hit, da hun, som millioner andre, flykter fra ødelagte økonomier, kriminelle gjenger, humanitære katastrofer og undertrykkende regimer.

Spørsmålet er om fjerningen av Title 42 og tilbakevendingen til det gamle innvandringssystemet vil forandre på noe.

– Jeg tror de bare kommer til å fortsette å komme som normalt, sier Galvez.

Lorena Figueroa deltok i arbeidet med denne reportasjen som tolk og tilrettelegger.