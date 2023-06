I OSLO: Under Oslo Freedom Forum forrige uke, fortalte egyptiske Sanaa Seif hennes oppsiktsvekkende historie.

Hun er fengslet tre ganger i forsøket på å frigi broren

På en flyplass sto Sanaa Seif (29) og skalv av angst. Skulle hun reise tilbake til Egypt – tross alle truslene – i et siste forsøk på å redde sin døende bror?

Det var november i fjor, og svært mye sto på spill:

I den egyptiske feriebyen Sharm-el Sheik var verdens ledere og internasjonal presse samlet til klimakonferansen COP27.

Samtidig hadde broren til Sanaa, Egypts mest fremtredende demokratiforkjemper, den fengslede Alaa Abdel Fattah, sluttet å drikke vann i fengsel.

Han var i en siste, ekstreme, fase av en lenge pågående sultestreik. FN krevde at han umiddelbart skulle løslates av egyptiske myndigheter.

Mye tydet på at han var i ferd med å dø.

Foran en fullsatt sal under Oslo Freedom Forum forrige uke, fortalte Sanaa sin dramatiske historie – og ber nå den norske regjeringen om hjelp.

MED STOREBROR: Alaa Abdel Fattah og lillesøster Sanaa Seif fotografert i Kairo i 2014, da de fikk fritak fra fengsel for å delta på farens begravelse.

Da Sanaa ikke lenger så noen annen løsning for å redde broren, bestemte hun seg for å dra til Sharm el-Sheik.

Hun ønsket, i et siste desperate forsøk, å skape oppmerksomhet rundt brorens sak – og kanskje få verdenslederne til å presse de autoritære myndighetene i Egypt til å løslate ham.

Under en mellomlanding i Istanbul, rett før hun skulle fly til den egyptiske feriebyen, brøt hun sammen i panikk.

Hun hadde fått flere trusler på forhånd. Hun fryktet å igjen bli satt i fengsel i hjemlandet.

– Jeg var så redd. Jeg tenkte at jeg nå hadde lagt en veldig, veldig dum plan, sier Sanaa til VG.

LANG KAMP: Sanaa er britisk-egyptisk og har de siste årene bodd i London, der hun har kunnet skape oppmerksomhet om brorens sak, uten å bli arrestert. Her utenfor det britiske utenriksdepartementet.

Vi møter henne i Oslo, der hun i forrige uke deltok på Oslo Freedom Forum og hatt møter med Utenriksdepartementet.

Sanaa og Alaa er begge medlemmer av en av Egypts mest velkjente politiske familier. Faren var menneskerettighetsadvokat, og den britiskfødte moren er en prominent akademiker og aktivist.

Storebror Alaa var datautvikleren og bloggeren som under det arabiske demokratiopprøret i 2011, som ofte kalles «Den arabiske våren», fikk en prominent rolle og ble fengslet for sin politiske aktivitet.

Info Oppsummert: Dette har skjedd i Egypt siden 2011 * 25. januar 2011 brøt det ut massedemonstrasjoner mot Egypts mangeårige president Hosni Mubarak, som etter tre uker overlot makten til et militærråd. * Det muslimske brorskaps politiske fløy, Frihets- og rettferdighetspartiet, ble størst i valget på nasjonalforsamling som fulgte. * Militærrådet oppløste forsamlingen før presidentvalget der Brorskapets kandidat Mohamed Mursi ble Egypts første demokratisk valgte president. * Knapt ett år senere ble Mursi styrtet i et militærkupp, ledet av hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi. * Egypts regjeringshær slo få uker senere til mot ubevæpnede demonstranter i Kairo og drepte over 800. * Det muslimske brorskap er forbudt, og titusenvis av opposisjonelle, både sekulære og islamister, er fengslet. Mange er dømt til døden. Mursis dødsdom ble opphevet i 2016. * I 2014 vant Sisi et nyvalg som opposisjonen boikottet. * I mars 2018 ble han gjenvalgt med 97 prosent av stemmene etter å ha satt samtlige reelle motkandidater ut av spill. * I juni 2019 falt Mursi om og døde under et rettsmøte, 67 år gammel. * Menneskerettighetsgrupper som Amnesty International og Human Rights Watch anklager Sisi-regimet for omfattende brudd på menneskerettighetene. (NTB) Vis mer

De siste 12 årene har han mer eller mindre sittet i fengsel permanent og har blitt et av Midtøstens største symboler på kampen for for demokrati og menneskerettigheter.

Lillesøsteren Sanaa, ble først fengslet i 2014, da hun var 20 år, fordi hun demonstrerte mot en av dommene mot broren. Senest ble hun dømt til halvannet år i fengsel i 2021.

Etter at hun ble løslatt, flyttet hun til London, der hun fortsatte kampen for å få broren fri.

Klimakonferansen COP27 i november i fjor, kunne bli en gylden ny mulighet for å få til nettopp det.

Tross frykten forå bli fengslet, satte Sanaa seg på flyet til Sharm el-Sheik.

Idet hun landet, og ankom konferansen, ble hun møtt med enorm oppmerksomhet:

– Det var en vill plan jeg hadde, men jeg tok en kalkulert risiko, sier Sanaa til VG i dag.

Hun satset på at egyptiske myndigheter, og president Abdel Fattah al-Sisi, ikke ville arrestere henne mens så mange verdensledere og internasjonal presse var til stede.

Hun holde en pressekonferanse og snakket om broren og om menneskerettigheter i Egypt, noe som til daglig ikke er mulig i landet.

Pressekonferansen ble kaotisk, da et egyptisk parlamentsmedlem forsøkte å avbryte Sanaas tale.

Som du kan se i klippet under, ropte politikeren, mens han ble ført ut av en sikkerhetsvakt fra FN: «Du er her på egyptisk grunn. Ikke rør meg!»

Etter konferansen ble Alaas sultestreik avsluttet, og forholdene i fengsel ble noe bedret etter internasjonalt press, men Sanaas storebror er fortsatt i fengsel.

Hun kan besøke ham en gang i måneden, i 20 minutter, mens en fengselsvakt tar opp alle samtaler.

Foran en fullsatt konferansesal i Oslo, sa Sanaa:

«Det er ingen lykkelig slutt på denne historien. Broren min er fortsatt i fengsel. Min historie handler ikke om suksess, styrke og frihet.

Det er en historie om nederlag, sårbarhet, motstandsdyktighet og solidaritet. Det er den eneste historien min generasjonen – «Den arabiske vår-generasjonen» – har igjen å fortelle.

Vi drømte om demokrati, vi kom veldig nære, og så endte vi med militærkupp og kriger.»

I desember 2021 fikk Alaa den siste dommen i en lang rekke.

Han fikk fem år i fengsel for å ha delt en Facebook-post om en fange som døde av tortur.

Nå reiser Sanaa verden rundt, med en bok skrevet av Alaa i fengsel, for å snakke med politikere om menneskerettighetssituasjonen i Egypt.

Boken, som har den engelske tittelen «You have not yet been defeated» er skrevet på biter av papir som er smuglet ut fra fengselet.

Om lag 60.000 politiske fanger er antatt å være fengslet i landet.

Demokratiforkjemperen sier hun ofte får spørsmål i vestlige land: «Hvordan kan vi hjelpe?»

– Hvis du virkelig vil hjelpe, så bruk din demokratiske stemme til å utfordre forholdet mellom deres regjering og vår. For slik de forholdene er i dag, så gjør det vår undertrykker sterkere, sa hun fra scenen i Oslo.

Det egyptiske regimet har i dag tette bånd til USA og andre vestlige land.

VENTER: Sanaa foran en plakat av Alaa og hans sønn i London.

Derfor, etter Sanaa møtte VG på torsdag i forrige uke, skulle hun rett i møter med det norske utenriksdepartementet.

Hennes håp er at slike møter en dag skal gjøre en forskjell.

– Jeg har håp, sier Sanaa, og avslutter:

– Jeg tror ikke lenger min bror vil dø i fengsel. Jeg tror han en dag vil bli fri.

VG har kontaktet Utenriksdepartementet om Alaas sak. I en epost, skriver de:

– Norge har tatt opp denne saken med egyptiske myndigheter. Norge er bekymret over manglende ytringsfrihet, og beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere og over utstrakt bruk av dødsstraff i Egypt. Utenriksministeren møtte Egypts utenriksminister i fjor og hadde da en åpen dialog om menneskerettighetssituasjonen.

