AKTIVIST: Norske Thorbjørn (26) demonstrerer i gatene i Berlin forrige uke.

Stemples som kriminelle: − Helt absurd

BERLIN (VG) Aktivistgruppen er forhatt på grunn av sine kontroversielle metoder, og i slutten av mai aksjonerte bevæpnet politi mot flere medlemmer. Midt i stormens øye står norske Thorbjørn.

– Se rundt dere! Hvis dere noen gang ønsket å se hvordan kriminelle ser ut, så er dere på rett sted i dag!

Det spraker fra høyttaleren til demonstrantene. Sola steiker der unge og gamle har blokkert en vei i sentrum av Berlin.

Rundt dem står politiet.

Gruppen «Den siste generasjonen» har i ukevis demonstrert i den tyske hovedstaden, der de har limt seg fast til gater og skapt trafikkaos. Målet har vært å skape oppmerksomhet om den prekære klimakrisen, og kreve mer politisk handling.

I Tyskland får aktivister som sperrer veier vanligvis bøter. Men i mars ble medlemmer av gruppen for første gang dømt til ubetinget fengsel.

24. mai eksploderte det.

Da aksjonerte 170 bevæpnede politifolk mot flere av gruppens medlemmer. Nå etterforskes de for å være en «kriminell organisasjon», og nettsiden deres ble stengt ned.

Det er det siste kapittelet i en saga som har splittet det tyske folket.

SUPERLIM FOR KLIMAET: En demonstrant har limt seg fast til veien i Berlin, Tyskland i mai.

I en undersøkelse fra tyske Der Spiegel i mai svarte 79 prosent at de mente gruppens aksjonsform var feil, og kun 16 prosent støttet dem fullt ut.

Midt i demonstrasjonstoget står norske Thorbjørn (26) iført T-skjorten med teksten «Stopp den fossile galskapen!».

Han er ansatt i «Den siste generasjonen» og jobber med å rekruttere nye medlemmer.

– Hvordan er det å være i en gruppe som er såpass forhatt, og som forstyrrer livet til så mange mennesker?

– Det er utrolig kjipt. Jeg skulle gjerne fokusert på jobb og karriere, men akkurat nå føler jeg at jeg ikke har noe annet valg enn å gjøre det jeg kan for å begrense omfanget av den krisen vi står overfor.

«Våre barn er ikke kriminelle!» står det på plakaten til denne demonstranten.

– Forbrytelser

Noen timer tidligere. Thorbjørn sitter i et slitent kollektiv og spiser pasta med kikerter.

– Dette er vanlige folk som har satt seg ned i gata for å kjempe for en bedre fremtid for oss alle. Så blir vi sammenlignet med menneskehandel, mafia-organisasjoner og hvitvasking av penger. Det er helt absurd.

Det tyske politiet har uttalt at de mistenkte skal ha jobbet for å samle inn donasjoner for å finansiere kriminell aktivitet – altså aksjonene der de limer seg fast i gaten og stanser trafikken. De skal ha samlet inn 1.4 millioner euro til aksjoner.

Thorbjørn var ikke blant dem som fikk politiet på døra, men han frykter noe slikt også kan skje med han.

Lena Valentina Mair (25) og Thorbjørn i et kollektiv i Berlin.

Den tyske innenriksministeren Nancy Faeser har uttalt at den tyske loven var klar.

– Legitime protester slutter alltid der forbrytelser blir begått og rettighetene til andre blir krenket.

Samtidig har andre tyske politikere vært klare på at politiets handlinger har vært juridisk problematisk.

Norske Thorbjørn mener at politiaksjonen egentlig har vært positiv for gruppen, for de har fått mer flere medlemmer og oppmerksom, samt flere pengedonasjoner.

Vanlige aksjonsformer som underskriftskampanjer, snakke med politikere og å stemme på grønne partier har ikke hjulpet nok i møte med klimakrisen, mener Thorbjørn. Derfor må de gå hardere til verks, mener han.

På grunn av at aksjonsformen er kontroversiell ønsker Thorbjørn kun å bli omtalt med fornavn.

– Dere sier at millioner av mennesker vil dø på grunn av klimakrisen. Hvor går da grensen for hvor langt dere kan gå?

– Vår grense er alltid ikke-voldelig.

Aksjonistene forsøkte å lime seg til Skrik, men blir her stoppet. Lena er til høyre i bildet.

Tause klimabrøl

– Vi skal ikke rope. Ikke true noen, ikke kjempe tilbake fysisk, sier Thorbjørn.

Spillereglene er klare for demonstrantene i «Den siste generasjonen» før de skal ta til gatene.

Flere titalls politibetjenter har dukket opp for å passe på de omkring 500 demonstrantene som onsdag denne uken demonstrerte.

I det noen av demonstrantene går ut i gaten, griper politibetjentene inn.

De river tak i T-skjorten på en av demonstrantene og drar han tilbake på fortauet.

Også Thorbjørn blir dyttet tilbake på fortauet av politiet.

En demonstrant flyttes av det tyske politiet.

Norske Thorbjørn forsøker å presse seg ut på gaten for å blokkere trafikken. Det liker ikke det tyske politiet.

Men de klarer å presse seg ut i en av hovedfartsårene i Berlin sentrum, midt i rushtiden.

Gruppen kjemper for at tyske myndigheter tar enda mer drastiske grep for å kutte utslippene og bruken av fossil energi. De ønsker et folkestyre som skal være med på å påvirke politikken.

Samtidig har de tatt til orde en redusert pris på kollektivtransport og for en 100 km/t fartsgrense på Autobahn, noe som i bil-landet Tyskland er svært kontroversielt.

Langs veien står Isabella og Savasj og ser på demonstrantene som blokkerer gaten.

– Det er bra at de kjemper, men denne protesten påvirker feil folk. Det er vanlige borgere som lider. Når de setter seg ned på bakken og blokkerer trafikken er det kriminelt, mener Savasj.

Han sier han selv har blitt stående fast i trafikken på grunn av aksjonsformen til «Den siste generasjonen».

– Budskapet deres når ikke meg, det bare stresser meg når jeg blir stående fast i trafikken. Men samtidig gjør ikke politikerne nok, sier Savasj.

Aksjonister fra gruppen «Den siste generasjonen».

Tyske TV-kanaler har vist flerfoldige videoer av tyske bilister som har brutt sammen og havnet i konfrontasjoner på grunn av trafikkaoset «Den siste generasjonen» har skapt.

Plutselig stopper demonstrasjonstoget og norske Thorbjørn.

– Til regjeringskvartalet. Ta T-banen!, annonseres det.

Denne uannonserte planen skaper litt uro blant politifolket.

– Ein kleine problem, sier en av politifolkene på walkietalkien. Så løper de for å sperre inngangen til T-banen.

Tysk politi blokkerer for demonstrantene.

Etter litt knuffing, og i hvert fall én demonstrant som blir anholdt av politiet, slipper de inn til T-banen og durer mot Regjeringskvartalet.

Der er målet å levere en bunke med brev til Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Demonstrantene har hver og en skrevet og signert et brev som de vil levere til forbundskansleren der de krever en mer drastisk klimapolitikk.

– Det er ikke kult å bli hatet av folk når vi blokkerer veien. Samtidig handler ikke dette om å bli elsket, men heller om å presse gjennom bedre klimapolitikk.

