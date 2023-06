Aleksej Navalnyj soner allerede en lang dom i en straffeleir utenfor Moskva. Dette bildet er fra en videolink til fengselet.

Ny sak mot Navalnyj: Risikerer 30 år til i fengsel

Putin-fienden Aleksej Navalnyj (47) soner allerede en lang dom. Mandag starter en ny sak mot opposisjonslederen. Han risikerer ytterligere 30 år. Flere eksperter sier til VG at det er en hevngjerrig Putin som står bak.

Det er en rekke tiltalepunkter mot Navalnyj, som:

Å ha etablert en ekstremistisk organisasjon.

Oppfordring til ekstremisme.

Finansiering av ekstremisme.

Involvere mindreårige i kriminell virksomhet.

Rehabilitering av nazismen.

Mens dommene mot Navalnyj så langt har gått på bedrageri, samt forakt for retten, handler det denne gang altså om rene politiske «lovbrudd». Det handler i stor grad om hans antikorrupsjonsorganisasjon – som for lengst er stemplet som «ekstremistisk» av russiske myndigheter.

– Absurd, kaller Navalnyj selv anklagene mot seg.

Han er ikke i tvil om at det er president Vladimir Putin som står bak.

STÅR BAK? Eksperter mener at dommene mot Navalnyj er hevn fra president Vladimir Putin.

Det er heller ikke Russland-ekspert og professor Stefan Hedlund ved Uppsala universitet. Han sier til VG om de nye sakene mot Navalnyj:

– Det er vel ikke overraskende. Navalnyj skal ikke kunne forlate fengselet i live.

Aleksej Navalnyj i rettssalen inne i fengselet der han soner. Straffeleiren ligger i Vladimir-regionen, omtrent ti mil fra Moskva.

– Men er han en trussel mot Putin?

– Han er ikke på noen måte noen fare for Putin, men han har utfordret Putin, og det må lede til døden. Det gjelder ikke bare at andre kan få samme ideer som Navalnyj. Det sentrale er at han har våget å utfordre Putin, og det straffer seg, sier professor Hedlund, som har skrevet flere enn ti bøker om russiske og sovjetiske forhold.

– Putin er et klassisk eksempel på at stor ondskap gjerne forenes med stor feighet, og feige menneske pleier å være hevngjerrige, legger eksperten til.

Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomiteen bruker det samme ordet som Navalnyj:

– Ja, det er helt absurd.

– Som han selv sier: Det spiller ingen rolle hvor mange år han får i straff. De bare finner på noe. Neste år, i 2024, er det presidentvalg. Nå gir de forferdelig langvarige fengselsdommer mot politikere som mener noe annet, fortsetter Sangadzhieva.

– Hva sier dette?

– Det forteller oss at du må ofre liv og helse hvis du skal delta i politikken og ikke vil følge blindt i regimets spor. Russiske myndigheter viser nå sitt sanne ansikt, og det aldrende regimet er utvilsomt redd den yngre, frie generasjonen av politikere, mener Sangadzhieva.

En modell av cellen som Aleksej Navalnyj soner i. Han får ikke lov å ligge i sengen utenom spesielle tider.

Ifølge Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj på Twitter skal rettssaken foregå i straffeleiren der han soner sin dom – men at den likevel skal åpen. I hvert fall i starten. Navalnyjs advokat Ljubov Sobol skriver på Twitter at hun ikke vet om saken senere vil bli lukket.

– Vennligst skriv om saken, snakk om den, kast lys over den, ber Sobol.

Jevgenija Kara-Murza, kona til Vladimir Kara-Murza, som er den nest mest kjente opposisjonspolitikeren i russisk fengsel nå – dømt til 25 års fengsel, sier til VG i forbindelse med sitt besøk under Oslo Freedom Forum:

– Oppmerksomhet rundt dem er så viktig. Da er det ikke så lett for myndighetene å ta livet av dem.

Russland-ekspert Mette Skak ved Aarhus Universitet ser disse to sakene samlet:

– Putins Russland er blitt nærmest totalitært i sin aggressive fremferd mot dissidenter, som det etter hvert bare finnes disse to av. Jeg ser saken mot Navalnyj i sammenheng med den historisk harde dommen mot Kara-Murza.

– Vet russere flest hvem Navalnyj er?

– Nei! Og etter som han allerede er fengslet og kun få russere kjenner til ham, er han ikke lengre så farlig for Putins grep om makten. Men det virker som en nærmest irrasjonell hevngjerrighet preger Putin, sier Mette Skak.

RUSSLAND-EKSPERT: Inna Sangadzhieva.

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen minner oss om det som har skjedd rundt Navalnyj:

– Han fikk en betinget dom, og han skulle melde seg jevnlig for politiet. Men da han ble forsøkt giftmyrdet, måtte han dra til Berlin for å bli behandlet av vestlige leger. Derfor kunne han ikke oppfylle meldeplikten i den betingede dommen. Da han kom tilbake til Moskva tidlig i 2021, ble han pågrepet – og må sone den betingede dommen. Til tross for at det var et drapsforsøk fra russisk sikkerhetstjeneste som gjorde at han ikke kunne melde seg for politiet som vanlig.

POLITI: En demonstrant som krever Navalnyj løslatt blir pågrepet. Bildet er fra Navalnyjs fødselsdag, 4. juni.

– Hva tenker du om rettssaken?

– Jeg tenker at det blir en ren formalitet. Selvfølgelig blir Navalnyj dømt. Det blir en ny politisk betinget dom mot Navalnyj. Han kommer neppe ut så lenge Putin er ved makten, sier Sangadzhieva til VG.

PS: Denne uken ble en av Navalnyjs medarbeidere, Lilia Tsjanysjeva, som ledet hans kontor i Ufa i republikken Basjkortostan, dømt til syv og et halvt år fengsel for å «etablere en ekstremistgruppe» og oppfordre til ekstremisme.