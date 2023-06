Donald Trump tiltalt på 37 punkter i dokumentsaken

31 av 37 tiltalepunkter gjelder tilbakeholdelse av informasjon som handler om nasjonens forsvar og sikkerhet, ifølge CNN.

USAs tidligere president Donald Trump står overfor 37 tiltalepunkter i den såkalte dokumentsaken, melder Reuters.

Påtalemyndigheten anklager Trump blant annet for å ha skjult dokumenter under en føderal etterforskning, tilbakeholdelse av føderale dokumenter og løgnaktige uttalelser, ifølge nyhetsbyrået.

I tiltalen anklages Trump også for å ha vist frem og beskrevet et dokument som inneholdt en «angrepsplan» skrevet av det amerikanske forsvarsdepartementet.

MØTTE I RETTEN I APRIL: Donald Trump på vei inn i retten i Manhattan i den såkalte hysjpengesaken.

Han skal også ha vist noen et kart tilknyttet en militæroperasjon i 2021, siterer Reuters fra tiltalen.

Påtalemyndigheten mener Trump har hatt dokumenter om USAs og andre lands forsvarsevner og USAs atomprogram. De mener han også hadde dokumenter om USAs og deres alliertes mulige svake punkter.

Flere av dokumentene skal ha omhandlet USAs og andre lands militære aktiviteter.

Også hans medarbeider Walt Nauta er tiltalt i saken, som en «co-conspirator».

Påtalemyndigheten mener Trump ba Nauta om å flytte esker med dokumenter for å skjule dem fra sin egen advokat og FBI.

Ifølge Reuters står det i tiltalen at hensikten med sammensvergelsen mellom Trump og Nauta var for at den tidligere presidenten skulle kunne beholde de hemmelige dokumentene han hadde tatt fra Det hvite hus, og skjule dem fra en føderal storjury.

Dokumentsaken dreier seg om hvordan Trump håndterte hemmeligstemplede dokumenter hjemme i sin bolig i Mar-a-Lago i Florida etter at han var ferdig som president. Etterforskningen ledes av spesialetterforsker Jack Smith.

Saken startet ifølge nyhetsbyrået Ap da USAs nasjonalarkiv oppdaget at de manglet viktige dokumenter fra Trumps tid som president. Slike dokumenter tilhører den amerikanske staten, og skal bevares på en spesiell måte.

Ifølge myndighetene tok Trump med seg rundt 300 hemmeligstemplede dokumenter da han forlot Det hvite hus. Flere dokumenter ble senere levert tilbake, men ikke alle.

FBI-agenter tok seg i august 2022 inn i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida og fant rundt 11.000 dokumenter fordelt på 33 esker. Rundt 100 av disse var merket som hemmelige.

Trump opplyste selv torsdag at han må møte i en føderal domstol i Miami i Florida førstkommende tirsdag. Det skjer bare måneder etter at han møtte i retten i Manhattan, der han er tiltalt i den såkalte hysjpengesaken.

Trump blir med dette den første tidligere presidenten som er tiltalt i en føderal straffesak.

– Jeg trodde aldri det ville være mulig at noe sånt kunne skje med en tidligere amerikansk president, skrev Trump på sosiale medier natt til fredag norsk tid, og påpekte at han fikk mange stemmer ved forrige presidentvalg.

– Jeg er en uskyldig mann, skrev han videre.

Info Etterforskninger av Donald Trump I delstaten Georgia etterforskes Trump og flere av hans allierte for valgpåvirkning. En storjury har anbefalt at det tas ut tiltale mot flere personer, muligens også Trump.

I tillegg etterforsker justisdepartementet i Washington D.C. Trumps håndtering av graderte dokumenter og forsøkene på å gjøre om på valgresultatet i 2020.

I august i fjor gjennomførte FBI en husransakelse i Donald Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida. Der ble det funnet rundt 13.000 dokumenter, blant dem 100 som var merket som graderte. I forbindelse med dette etterforskes Trump blant annet for mulige brudd på spionasjeloven. Det er i forbindelse med denne etterforskningen at det nå skal være tatt ut tiltale.

Komiteen i Representantenes hus som etterforsket stormingen av Kongressen vinteren 2021, la like før jul fram sin rapport der de anbefalte justisdepartementet å ta ut tiltale mot Trump for flere forhold.

Trump og tre av hans barn ble i september saksøkt for bedrageri av New Yorks justisminister Letitia James. Rettssaken er planlagt i oktober 2023.

Skribenten E. Jean Carroll gikk i 2022 til sivilt søksmål mot Trump. Trump ble blant annet funnet skyldig i ærekrenkelser mot henne og må betale nesten 5 millioner dollar i erstatning. Trump har anket kjennelsen og krever ny rettssak.

Trump er tiltalt av statsadvokaten i New York for blant annet forfalskning av regnskap, blant annet ved uriktig bokføring av betaling av såkalte hysjpenger. Kilde: NTB Vis mer